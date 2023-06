La tía Jo, ¿qué significó esta mujer en la vida de Jodie Foster?

Los padres de Jodie Foster se divorciaron antes de que ella naciera. Evelyn Brandy Foster estaba embarazada de su hija más pequeña cuando Lucius Foster se fue de casa. Tanto la actriz como sus hermanos no solo fueron criados por su progenitora, que a partir de aquel momento, se ocupó de ellos. Otra mujer pasó a formar una parte importante de de su vida. ¿Cómo y cuándo la conocieron? ¿De quién se trataba? De este y otros muchos más temas relacionados con su vida personal y profesional habla la actriz en el documental Jodie Foster, Hollywood en la piel, disponible a partir de hoy en RTVE Play. Donde y cuando quieras, además, ¡es gratis!

La nula relación de Jodie Foster con su padre

La tía Jo sustituyó a esa figura paterna que les faltaba a los cuatro hermanos. Después de que Lucius Foster les abandonara, se convirtió en una más de la familia. Él era piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial. En 2011, a los 89 años, Lucius se convirtió en noticia por estafar cien mil dólares a personas pobres y ancianas. Fue condenado a siete años de prisión y llegó a cumplir dos.

Después de tantos años, no pudieron limar asperezas. "No hay relación, es como un vecino. Hago lo posible por no hablar de él, a pesar de que dice estar muy orgulloso de ser mi padre. ¿Estaría igual de satisfecho si yo no fuese tan famosa?", llegó a preguntarse Jodie Foster. Lucius falleció hace unos años sin el perdón de su hija.