Jodie Foster tenía solo dos años cuando se hizo famosa con el anuncio de cremas bronceadoras, en el que un perro juguetón tiraba con los dientes de su pequeña braguita de baño. Dos años después ya hacía series de televisión y con tan solo 13 años dio el salto al cine con Taxi Driver junto a Robert de Niro. Interpretaba a Iris, papel que le reportó su primera noninación al Oscar. Fue en 1976 y desde entonces no ha parado de trabajar. Hoy es una gran estrella, pero, curiosamente, es una de las actrices más enigmáticas y celosas de su vida privada del star system.

Ha elegido cuidadosamente sus papeles en el cine, despreciando los guiones fáciles y las películas de serie B. Su currículo es brillante, con títulos tan destacados como Acusados, El silencio de los corderos, Maverick, Contact, La habitación del pánico, Plan oculto, ... Ha recibido cuatro nominaciones al Oscar, todas como actriz principal, y lo ha ganado en dos ocasiones. Ha trabajado con los mejores directores del planeta, entre ellos figuras de renombre como Claude Chabrol, Jonathan Demme, Woody Allen, Robert Zemeckis, David Fincher, Roman Polanski...

Salida del armario

La relación con Cydney terminó en 2008 y 2013 decidió salir del armario. Fue cuando recibió el premio Cecil B. DeMille por su contribución a la industria del espectáculo. "Creo que tengo una urgente necesidad de decir algo que nunca he sido capaz de decir en público, que me pone un poco nerviosa, aunque quizás no tanto como a mi representante. Lo voy a decir con fuerza y orgullo, ¿vale? Y voy a necesitar vuestro apoyo... Yo... ¡estoy soltera!", bromeó. "Me parto de risa... No, ahora en serio, no estoy bromeando, de verdad, pero casi...Espero que no estéis decepcionados porque este no sea un gran discurso de salida del armario. Hace miles de años que salí del armario, en la Edad de Piedra", dijo.