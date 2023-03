Hubo un tiempo en el que pensar en comedias adolescentes era pensar en ella: Amanda Bynes. Un sueño para ella, Mi ligue en apuros, Ella es el chico, Hairspray… Lindsay Lohan y ella eran las grandes estrellas del género, pero un día todo cambió. Amanda Bynes estrenó su última película en 2010 y desde entonces no se la ha vuelto a ver en la gran pantalla. El año pasado, mientras Britney Spears disfrutaba ya de su libertad, otra tutela llegaba a su fin. A sus 35 años, Amanda Bynes conseguía recuperar las riendas de su vida.

Esta semana, sin embargo, la actriz vuelve a ser noticia. Según TMZ, Amanda Bynes ha sido hospitalizada después de que paseara desnuda por el centro de Los Ángeles este domingo. Le habría dicho a un conductor que había sufrido un episodio psicótico y habría sido ella misma quien llamó a emergencias. De acuerdo con el medio, las retenciones psiquiátricas duran 72 horas, pero pueden alargarse.

Amanda Bynes, jubilada a los 24

Fue tras el estreno de Rumores y mentiras (2010) cuando todo comenzó a truncarse, al menos públicamente. "Ser actriz no es tan divertido como parece. Si ya no amo algo, dejo de hacerlo. Ya no me gusta actuar, así que lo he dejado de hacer. Sé que 24 es una edad temprana para retirarse, pero lo escuchaste aquí primero", anunció en Twitter en junio. La verdad es que, como contó a la revista Paper años más tarde, no le había gustado para nada ni su actuación ni su apariencia en la película y, colocada por la marihuana, no se lo pensó dos veces antes de decir que abandonaba la interpretación.

Amanda Bynes junto a Zac Efron y Nikki Blonsky, sus compañeros de 'Hairspray' GTRES/ Stuart Ramson / AP Photo / RADIALPRESS

Arrastraba otros problemas que, sin embargo, no habían salido a la luz. El estreno de Ella es el chico (2006) también le había afectado mucho, llegando a provocarle una profunda depresión, enfermedad que arrastró durante meses tras ver la película porque no le gustó su aspecto masculino. En la entrevista a Paper también reveló que con 16 años comenzó a fumar marihuana y luego éxtasis y Adderall.