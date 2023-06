Programación: ¿Qué ver hoy en TV? Jueves 29 junio 2023

No te pierdas esta noche la mejor programación en RTVE. En La 1, acompaña a Santiago Segura en Viaje al centro de la tele, esta vez, para repasar las grandes actuaciones que hemos visto en Eurovisión. En La 2, descubre todo sobre la vida de la carismática pintora mexicana, Frida Kahlo, a través de un apasionante documental. Además, descubre las novedades en el catálogo de RTVE Play. Sigue leyendo para enterarte de todo.

Justo después de la serie 4 estrellas, no cambies de canal porque La 1 emite Viaje al centro de la tele . Junto al cómico Santiago Segura haremos un repaso a la historia del Festival de Eurovisión . Te invadirá la nostalgia y, al mismo tiempo, no podrás dejar de reírte disfrutando de este viaje por los originales y las versiones posteriores de los grandes temas del certamen. ¿Cómo olvidar a Massiel y su "La, la, la", que nos regaló la victoria para España en el festival? O el inolvidable Rodolfo Chikilicuatre y su performance sobre el escenario de Belgrado. A partir de las 22:35 horas, en La 1 o RTVE Play, ¡no te lo pierdas!

Novedades en RTVE Play

A partir de este mediodía, estará disponible en RTVE Play la película italiana John, el bastardo. Un individuo malherido por un enfrentamiento con el ejército mexicano recuerda su vida como criado de John el Bastardo una especie de Casanova cuya obsesión es conocer la identidad de su padre. Disponible hasta el 29 de julio. ¡No te la pierdas!

La película se suma al amplio catálogo de RTVE Play. ¿Todavía no has visto el primer capítulo de la serie In my skin? Una serie británica dramática, con tintes de comedia negra, dirigida por Lucy Forbes y Molly Manners, ganadora de dos premios BAFTA en 2022, a mejor serie dramática y mejor guion dramático. Bethan, una adolescente de 16 años, lidia con una doble vida: la del instituto, un lugar hostil en el que debe mostrar su mejor cara y enfrentarse a las inseguridades de su edad, y la de su casa, donde convive con su madre, que padece un trastorno bipolar, y su padre, un hombre alcohólico.