RTVE Play se despide de junio con más estrenos de los que podrás disfrutar este verano donde y cuando quieras. Como la primera temporada de la serie británica In My Skin, un exitoso drama adolescente lleno de humor negro; el documental biográfico Jodie Foster, Hollywood en la piel, sobre la vida y carrera de la cineasta; o el quinto episodio del original de la plataforma La cámara de Gesell, sobre transfobia y disforia, con el activista e influencer Dani Marrero.

Además, con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, Gen Playz XL cambia su programación habitual por un especial en directo desde Callao (Madrid). Y el viernes la protagonista es una de las nuevas películas disponibles en el amplio catálogo de cine de RTVE Play, Segunda piel. Si te pierdes entre los estrenos, echa un vistazo a nuestra agenda ¡y apunta!

Sus primeros años cuentan una historia diametralmente opuesta a su imagen actual: era una niña demasiado influenciada por las imágenes y la industria del cine. En sus películas más queridas, ya sea El silencio de los corderos o La habitación del pánico, es la encarnación de la singularidad: una belleza fría, un icono que desafía todos los códigos del glamur de Hollywood . Hermosa pero nunca pasiva, heroica pero no masculina, sexual pero no erotizada: cultiva su sutil y paradójica androginia de película en película.

'In my skin', estreno el 28 de junio en RTVE Play

Deportes

Si eres un gran amante del deporte, no te puedes perder este verano los eventos más importantes en RTVE Play. Esta última semana de junio continúan las pruebas de los Juegos Europeos 2023. donde 7000 atletas se juegan colgarse una medalla y conseguir una plaza directa para los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, continúa el Campeonato Europeo Sub-21 de fútbol, donde España busca levantar su sexto título. La 'Rojita' jugará su último partido de la fase de grupos contra la selección ucraniana el martes 27.

Sin embargo, si estas dos competiciones no son lo tuyo, no te preocupes, hay mucho más: a partir del 1 de julio vuelve una de las grandes citas como el Tour de Francia 2023, que podrás seguir a través de TVE y de la plataforma on demand y gratuita. La 110ª edición de la carrera ciclista dará su pistoletazo de salida en el País Vasco, concretamente en la ciudad de Bilbao, y finalizará en la famosa avenida de los Champs-Élysées de París el 23 de julio.