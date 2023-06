Los videojuegos nacieron como un dispositivo familiar para que todos se divirtieran. Este enfoque evolucionó hasta una forma de entretenimiento más individual y dirigida hacia los hombres. Sin embargo, las normas están cambiando. Actualmente, las mujeres son ya el 48% de las consumidoras de este pasatiempo. No obstante, se encuentran con un mundo lleno de estereotipos y clichés negativos.

Por esta razón Marina Amores plantea los desafíos a los que se enfrentan las mujeres y la realidad de este mundo en Play like a girl. “El libro está para romper los mitos y esos sesgos. Lo primero es identificarlo y a partir de ahí ponerle solución. Pero, al final lo que quiero es que la gente conozca los videojuegos, entienda el potencial de los mismos y cuanto más diverso sea el medio mejor”, ha indicado la crítica especializada en videojuegos en el programa de RNE A media mañana.

La sociedad tiene la concepción de que los videojuegos interesan más a los hombres que a las mujeres. Sin embargo, esta percepción es errónea. En España, un 52% de los varones juegan a los videojuegos, por lo tanto, el 48% son mujeres . Casi hay una paridad en este mundo. No obstante, ellas han estado totalmente excluidas de este medio. “Realmente hemos visto que por mucho que estemos luchando y reclamando sigue habiendo mucha injusticia, mucha discriminación, se nos tiene apartadas y realmente no se nos está haciendo un medio cómodo”, afirma Marina Amores.

“En algún momento de mi juventud me di cuenta de que era más susceptible a ser vulnerable jugando a videojuegos con hombres que teniendo sexo con ellos”, esta es una de las citas que aparecen reflejadas en el libro Play like a girl. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué pasa cuando una mujer juega con un varón?

Las iniciativas feministas para cambiar esta situación

Marina Amores explica en los micrófonos de RNE que les falta de apoyos y que son ellas las que están tomando las iniciativas. Entre estos proyectos para mejorar la situación de la mujer en el mundo del videojuego se encuentra FemDevs. Esta es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover el interés, la participación y la presencia de las mujeres en la cultura del desarrollo de videojuegos, por ello organizan diferentes actividades para llevar a cabo su objetivo.

“Cualquier mujer o persona no binaria puede acercarse a ella. Hay una red de apoyo no mixta, muy fuerte e interesante donde no sólo hay recursos sino que se dan difusión entre ellas. Se dan mentorías, hacen espacios, hacen en eventos pequeños eventos no mixtos y charlas”, resalta en A media mañana.