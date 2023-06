Su personaje de Perrier LaPadite en Malditos bastardos, estrenada en 2009, le puso en el mapa del cine internacional y el teléfono empezó a sonar con insistencia. Desde entonces, ha encadenado películas francesas, como Gracias a Dios o Custodia compartida, con producciones internacionales, como Robin Hood, Fuerzas Especiales, 7 días en Entebbe, The Mauritanian... Película a película ha ido forjándose un nombre en el cine, gracias a su talento, versatilidad y un físico imponente del que no le gusta hablar. Denis Ménochet es, sin lugar a dudas, el actor del momento. En 2021 rodó cinco películas, entre ellas, La crónica francesa, de Wes Anderson; Peter von Kant, de François Ozon, y As Bestas, del español Rodrigo Sorogoyen. Las dos últimas han coincidido en la cartelera, mientras él sigue rodando: una película junto a Joaquin Phoenix y una serie junto a Clive Owen.

Denis Ménochet es Vincent en 'As bestas'

Fue chófer de John McEnroe El éxito no le ha cambiado, dice, aunque sí le gusta que sus padres estén orgullosos. Tenía 17 años cuando les dijo que quería ser actor y hoy, con 46, se siente más que satisfecho. Cuando dejó el bachillerato estudió idiomas y en sus ratos libres recorría el asfalto de La Défense, en París, con su patinete. Aquel joven, a quien sus amigos llamaban Dens, se ganaba unos francos como podía, haciendo de caddie o camarero, e incluso llegó a ser chófer de John McEnroe. Esa etapa la recuerda con cariño y con humor, y en varias entrevistas ha dicho que llegó a tener una relación de amistad con el tenista y que este le invitó a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo para que le asesorara a la hora de comprar cuadros para su galería de Nueva York. Tenía 19 años y hoy es él quien viaja con chófer. Dos años después de que casi estrellara el coche en el que llevaba a McEnroe, un episodio que a veces recuerda muerto de risa, se apuntó a un curso de formación en inglés para actores en Acting International y tres años después daba el salto al cine y la televisión. Su carrera ha ido en aumento, siempre subiendo, siempre escalando peldaños. Ha trabajado con directores consagrados, pero se siente igual de orgulloso de las óperas primas que ha rodado. Le gusta cambiar de personaje porque le permite cambiar de registro. Denis Ménochet tiene un potente físico a la altura de su talento

Un hombre de mundo Nació en Enghien-Les-Bains en Francia. Cuando tenía tan solo dos semanas de vida, su familia cambió de residencia y ha vivido en lugares tan dispares como Noruega, Houston (Texas, EE.UU.) y Sharjah (Dubai). Luego regresó a Francia, donde pasó los últimos años de juventud. Ha rodado en el cine y por la vida, instalándose definitivamente en Londres. La pandemia le trastocó y le hizo cambiar el asfalto por el campo y se instaló cerca del mar de Bretaña. Ese lado casi nómada de su vida le ha aportado mucho, dice, y eso que no le gusta hablar de su vida privada. Hay que leer muchas entrevistas para comprobar que tan solo de vez en cuando suelta algún detalle o revela algún dato. Ni en sus redes sociales abre una pequeña ventana a su intimidad. Denis Ménochet y Christopher Waltz en 'Malditos bastardos'