El capitán Wade Hunnicutt y su mujer Hannah se encuentran atrapados en un matrimonio sin salida. Él es el hombre más rico y poderoso de un pueblo de Texas: posee una inmensa porción de terreno, es un gran cazador y cuenta con una imborrable fama de seductor. Todos le profesan respeto excepto su esposa, que mantiene ese matrimonio únicamente por guardar las apariencias. Para retratar los secretos de alcoba de esta pareja, el director Vicente Minnelli eligió a dos actores en pleno apogeo de sus carreras, Robert Mitchum y Eleanor Parker. Ambos encajaron a la perfección, pero pocos saben que los protagonistas de este desaforado melodrama iban a ser dos consolidadas estrellas. ¿Por qué Clark Gable y Bette Davis no protagonizaron Con él llegó el escándalo?

George Hamilton, el último 'playboy' del Hollywood dorado

Los cambios en el reparto no afectaron al personaje de Theron, el único hijo en común del capitán Hunnicutt y su mujer. El papel recayó desde el principio en un casi desconocido George Hamilton, que a la postre acapararía numerosos titulares como 'playboy' oficial de Hollywood. El bronceado que todavía conserva a sus 83 años de edad, hizo de la seducción su forma de vida. Durante años, el actor fue todo un habitual en la noche marbellí. Pocos saben que Hamilton era pareja de Elizabeth Taylor en 1986 y compartía suite con ella cuando sus famosas fotos en 'topless' fueron captadas en la terraza del exclusivo Marbella Club. Un suceso que el actor se encargó de desgranar en sus memorias Don’t mind if I do, al igual que otras anécdotas que implican a celebridades como Marilyn Monroe, John F. Kennedy o la hija de otro ex presidente de los Estados Unidos, Lynda Johnson.

El actor George Hamilton en 2015 GTRES

La mencionada película fue el trampolín definitivo para Hamilton, cuyos romances siempre destacaron más que su carrera actoral. En esta cinta logra destacar gracias a la genial dirección de Vicente Minnelli. El que fuera marido de Judy Garland y padre de la legendaria Liza Minnelli, consiguió un nuevo éxito tras el triunfo de su anteriores proyectos, Gigi y Como un torrente, estrenadas en los años 1958 y 1959, respectivamente. En Con él llegó el escándalo, Minnelli despliega la maestría que lo convirtió en rey de la Metro-Goldwyn-Mayer durante más de 25 años.