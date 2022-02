La vida del genio Vincent Van Gogh ha sido llevada a la gran pantalla por muchos cineastas, entre ellos Alain Resnais, Akira Kurosawa o Robert Altman, pero muy pocos (si es que existe algún otro) lo han hecho con el detalle del director Vincente Minnelli en El loco del pelo rojo (1956), la cinta que esta noche podrá verse en Días de Cine Clásico de La 2.

Lust for life, como se tituló en inglés, fue el primer proyecto que Minnelli no realizaba por encargo de la compañía MGM y aspiraba a ser la gran obra de arte del director. Una producción impecable, basada en la novela homónima de Irving Stone, en la que el universo del pintor holandés cobró vida gracias a majestuosos y llamativos decorados. Los fotogramas se convirtieron en pinceladas e incluso el propio Kirk Douglas se mimetizó tanto en el papel del excéntrico artista que no era capaz de abandonar el personaje.

Kirk Douglas estuvo nominado por tercera vez al Oscar por 'El loco del pelo rojo' (1956)

Para lograr mayor realismo, el rodaje se traslado a los escenarios en los que el propio Van Gogh había vivido y pintado algunos de sus obras más famosas. Ciudades como Auvers-sur-Oise, Arlés o Saint-Rémy se transformaron en óleos panorámicos. Tal era la obsesión por el detalle del director que llegó a encargar que se tiñera la hierba de amarillo para aproximar su efecto cromático al de los cuadros del pintor, o que se trasladaran varios árboles de gran tamaño para que lugares como el asilo de Saint-Rémy, aparecieran ante nuestros ojos idénticos a cómo Van Gogh los había inmortalizado.

Una producción cuidada al detalle Para capturar el trazo grueso y vibrante, los cuadros originales se fotografiaron en placas de gran tamaño, de 8 x 10 pulgadas. Luego se proyectaron por debajo de unas mesas especiales del departamento de efectos, con el tablero traslúcido. Un costo altísimo, pero que merecía la pena para una película en la que todos estaban convencidos arrasaría en los Oscar. Contar con Kirk Douglas para el papel del pintor tampoco era casualidad. El director era consiente del más que razonable parecido que este guardaba con el holandés. Además, ambos ya habían trabajado juntos en otras películas, se conocían y compartían su fascinación por el pintor.