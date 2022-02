Repasando la filmografía de Kirk Douglas no hay duda de que al actor le gustaba asumir retos. Gladiador, cowboy crepuscular, oficial de guerra o vikingo. Los personajes que elegía siempre se movían en los extremos, pero ninguno de aquellos papeles fue tan difícil como el que le ofreció interpretar Vicente Minnelli en El loco del pelo rojo (1956).

En Lust for life -título original del filme y de la novela de Irving Stone en la que se basa- Douglas se mete en la piel de uno de los grandes genios del mundo del arte, el pintor Vicent Van Gogh. Un hombre torturado que estuvo toda su vida al borde de la locura y por el que Douglas sentía una enorme fascinación.

Cuando Minnelli recibió el visto bueno de la MGM para poder hacer El loco del pelo rojo -la única película que no hizo por encargo, sino a petición propia-, el cineasta tenía muy claro que Douglas tenía que ser quien diese vida a Vincent. Ambos ya habían trabajado juntos en Tres amores (1952) y Cautivos del mal (1953) y compartían una amistad especial. Además, según comentó el propio director, Douglas no solo tenía un más que parecido físico con el pintor, sino que también llevaba consigo un aura de imprevisibilidad, incluso de violencia, que requería el papel.

Mimetismo extremo

La devoción y la pasión con la que Douglas se entregó al personaje tuvo dos consecuencias diferentes. La primera, conseguir una de las interpretaciones más brillantes del actor. El actor hizo suyos el físico -que ya partía de un parecido extraordinario- y la angustia interior del artista. Pero, por otro lado, aquel mimetismo extremo fue demasiado lejos en algunas ocasiones. El propio actor reconoció que muchas veces le era imposible salir del papel.

“Sentí que me estaba perdiendo en el personaje. Al volver a casa del rodaje, mi mujer decía que seguía siendo Van Gogh. Aquello me trastornó y cuando acabé el rodaje no quise ver la película jamás”, contaba el actor en el programa Más estrellas que en el cielo (1983).