Eran muchos los talentos de los que Antonio Ibáñez podía presumir. Modelo, pintor, bailarín y actor, el joven apareció en series como Aída y La que se avecina. Aspirante en The Dancer, el talent show de La 1 dedicado a la danza, Antonio Ibáñez participó también en una serie estrella de la casa: El ministerio del tiempo. Allí interpretó a otro famosísimo actor: ni más ni menos que a Clark Gable, la estrella de Lo que el viento se llevó, Sucedió una noche o Mogambo. El artista, a quien le diagnosticaron un linfoma en 2021, ha muerto este martes a los 34 años.

La actuación no era el único talento de Antonio Ibáñez. Su pasión oculta, como decía una amiga suya en The Dancer, era el baile. El joven artista se presentó a las audiciones del concurso, en el que dejó a todos deslumbrados con su gran energía. Sin embargo, no llegó a ser elegido por Lola Índigo, Rafa Méndez o Miguel Ángel Muñoz para que formase parte de ninguno de sus equipos. En el talent show también pudimos ver a Exon Arcos, uno de los bailarines de "SloMo", aunque finalmente fue Macarena Ramírez la ganadora del programa.