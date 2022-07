Actor, pintor, bailarín y modelo nada se le resistía a Antonio Ibáñez. Su prematura muerte, con solo 34 años, ha conmocionado al mundo del espectáculo, que llora este martes su pérdida. En las redes sociales del artista, que padecía un linfoma, se puede leer hoy unas durísimas palabras escritas por él mismo: "He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenia muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa". Es precisamente a través de su arte como le recuerda el presentador Jaime Cantizano, con un desgarrador mensaje de despedida que ha publicado en Instagram.

Un homenaje a través de su arte "Hace unos años le propuse que me pintase el agua de la Playa de Bolonia en otoño y se puso a ello. Yo nací cerca y me acordaba mucho de ese mar. Hablemos muchas veces sobre como reflejarlo, nos reímos por la forma en la que tuvimos que transportar el enorme lienzo al estudio o luego llevarlo a casa, también reímos con la aventura de los retoques in situ… Su cuadro está en la entrada principal de mi casa", rememora Cantizano. Hace alusión también a la enfermedad a la que se enfrentaba Antonio Ibáñez: "En estos meses le preguntaba y su respuesta era siempre serena. Así era Antonio. También mantenía esa luz que le caracterizaba. Es un momento muy triste para los que lo conocimos bien, pero como decía @antonibanez : Buscadme en ellos. DEP". Así le recuerda también el actor Román Reyes, en su faceta como artista. "Harto de ver perder gente joven, bonita y talentosa por el puto cáncer. Hoy mi homenaje va para compañero y amigo Antonio Ibáñez. Ojalá tu arte llegue tan lejos como mereces. Te vamos a echar de menos aquí. Teníamos café pendiente. Descansa", escribe, unas palabras que acompaña de retratos del joven actor (a quien se le pudo ver en las series Aída o El ministerio del tiempo, además del programa The Dancer) junto a sus creaciones.