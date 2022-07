Muere el actor y modelo Antonio Ibáñez a los 34 años

El actor y modelo granadino Antonio Ibáñez, conocido por sus colaboraciones en series como El ministerio del tiempo o Aída, ha muerto este martes a los 34 años por un linfoma que le fue diagnosticado en 2021.

Su muerte se ha dado a conocer en su cuenta personal de Twitter, donde se han publicado unas palabras escritas por Ibáñez, que también era pintor. "He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa. D.E.P.", ha escrito en un tweet.

“I’ve been fighting with all my strengths but I could not win this battle. I was so eager to live and keep on creating art. Yet, you will be able to see, feel and touch my purest energies in all of my paintings. There you’ll get lost in my bright generous soul.

.

R.I.P pic.twitter.com/EvLn1SOuEt“