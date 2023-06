Es una de las canciones más famosas de la música española y uno de los mayores éxitos de Miguel Ríos, que la cantó por primera vez en 1980. La letra es en realidad una conversación por teléfono de dos personas que no se conocen, pero uno de ellos, el que canta, desea con todas sus fuerzas que tengan una cita. 'Santa Lucía' la compuso el argentino Roque Narvaja y la llevaba en su repertorio cuando el productor Carlos Narea la quiso para Miguel Ríos. "Tardé siete minutos en decidirme y se la di", recuerda Narvaja. "A mi me daba corte, porque veía que protegía mucho su canción", dice el cantante grandino. "Miguel Ríos tomó la canción mía, Santa Lucía, y la hizo balada y chau. Nos cambió la vida a él y a mí. En 1980 me eligieron el mejor compositor de España y la Sociedad de Autores (SGAE) incluyó Santa Lucía dentro de las mejores 100 canciones de España", recordaba el argentino años más tarde.

Tanto en la biografía de Miguel Ríos como en el programa que le dedica Imprescindibles, de RTVE, recuerda que al principio tenía muchas dudas, porque no tenía claro si quería tener otra balada ( en 1969 arrasó en medio mundo con 'Himno a la alegría'). Hoy no se arrepiente de haberla 'adoptado': tuvo un éxito enorme en Centroeuropa, y eso que era un tema cantado en español, y forma parte de la banda sonora de la vida de muchas generaciones, ¡incluso es uno de los éxitos del karaoke!

'Himno a la alegría' y 'Santa Lucía' son dos de los grandes éxitos de Miguel Ríos RTVE

Letra de Santa Lucía A menudo me recuerdas a alguien

Tu sonrisa la imagino sin miedo

Invadido por la ausencia

Me demora la impaciencia

Me pregunto si algún día te veré, por favor. Ya sé todo de tu vida y, sin embargo,

No conozco ni un detalle de ti

El teléfono es muy frío

Y tus llamadas son muy pocas

Yo sí quiero conocerte y tú no a mí, por favor. Dame una cita, vamos al parque

Entra en mi vida, sin anunciarte

Abre las puertas y cierra los ojos

Vamos a vernos, poquito a poco

Dame tus manos, siente las mías

Como dos ciegos, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí

La primera vez pensé

Se ha equivocado

La segunda vez no supe qué decir

Las demás me dabas miedo

Tanto loco que anda suelto y

Ahora sé que no podría vivir sin ti

Por favor. Dame una cita, vamos al parque

Entra en mi vida sin anunciarte

Abre las puertas y cierra los ojos

Vamos a vernos poquito a poco

Dame tus manos, siente la mías

Como dos ciegos, Santa Lucía

Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Miguel Ríos cumple 79 años este 7 de junio RTVE