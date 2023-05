Pocas presentaciones necesita Ana Belén, una de las grandes del espectáculo, reconocida y premiada como cantante, actriz y directora. La artista hace un hueco en su agenda para charlar con Carlos del Amor en La matemática del espejo, y hacer un repaso a su vida y su trayectoria. Una vida que cambió para siempre el día que fue elegida para protagonizar Zampo y Yo: ese día dejó de ser Mari Pili Cuesta para ser Ana Belén.

Fue su debut en el cine, aunque ya había ganado algún que otro concurso de televisión, y ella fue la primera sorprendida de que la eligieran para el papel, ya que la prueba fue un auténtico desastre: “Absolutamente torpe. Tan torpe que cuando me dijeron que me habían elegido para hacer la película pensé: ‘Es que se han vuelto locos o están hablando de otra niña que iba después y para hacer las pruebas’. Fue el mismo día que cumplí 13 años, me había caído jugando en la calle unos días antes. Tenía la rodilla toda desollada, con esparadrapo, el brazo escayolado y me habían dicho que preparara dos canciones. Eso bien, pero el texto que tenía que decir no hubo forma. Fue un horror porque no hice lo que tenía que hacer”.

La niña María Pilar Cuesta que se convirtió en Ana Belen ©KORPA

Un director de otra época y que se creía el ombligo del mundo Una emotiva y conmovedora historia en la que destacó el talento de la nueva niña prodigio, y la química que tuvo con su coprotagonista Nino Bravo. Sin embargo, no todo fue perfecto, y Ana Belén no guarda un buen recuerdo del director de la película Luis Lucía: “Horroroso, un director maleducado, grosero, tan… tan ogro. Para… era como un cuento, para mí era como el ogro malo de los cuentos. Sí, era un señor absolutamente desagradable”. Fue uno de los directores más destacados del cine español de la década de los 60 y la película fue un auténtico éxito de taquilla y de crítica, aunque las formas del director no fueron del todo las adecuadas con su equipo: “Gritaba. Gritaba a todo el mundo. Me gritaba a mí, y cuando yo observaba siempre gritaba a la gente más desprotegida. Hacía diana en gente como el ayudante, el becario que pasaba por ahí… siempre estaba gritando. Era de otra época y estaba acostumbrado a ser el ombligo el mundo”. Ana Belén en 'Zampo y yo' (1966)