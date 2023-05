La carrera musical de Ana Belén es tan amplia y variada que es complicado enumerar todas sus canciones, aunque a día de hoy reconoce que siente más miedo e inseguridades sobre el escenario que cuando empezó. Saltó a la fama con tan solo 12 años cuando participó en un concurso de Radio España al que le animó a participar una profesora suya: “Aquello fue algo que no se olvida. Todo el mundo a la misma hora, conectando Radio España para escucharme a mí. Yo era muy vergonzosa, pero tenía mucha ilusión. Había algo que creo que nos definía mucho a todos esos niños de aquella época, que veníamos de unas familias muy trabajadoras, y teníamos muy interiorizado que el hecho de que nosotros pudiésemos grabar discos significaba que nuestras familias iban a tener una vida mejor", le cuenta a Carlos del Amor en La matemática del espejo.

Las canciones que nunca pueden faltar en su repertorio

Desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. Tiene un estilo propio mezcla de diversos géneros musicales, como pop, bolero o jazz, lo que le ha permitido llegar a un gran público. Pero cuáles son para ellas imprescindibles: “Tengo muchas. Peces de Ciudad, El Hombre al Piano, Contamíname, España Camisa Blanca de mi Esperanza. Es he tenido mucha suerte de que me confiaran esas canciones. Yo no las he escrito, pero me las han confiado y me siento tan realmente agradecida”.