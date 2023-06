¿Quién es la hija de Miguel Ríos? Todo sobre Lúa Ríos

"Es un tío con mucha perseverancia, con mucha ética de trabajo. La gente yo creo que no lo sabe, solo los que le conocemos. Es un no parar de trabajar, de estar pensando, de estar preparándose para la siguiente cosa. Yo creo que eso es lo que emocionalmente le ha podido mantener durante todos estos años", quien habla, es alguien que conoce muy bien a Miguel Ríos, una de las personas que más tiempo ha pasado al lado del cantante, con quien más momentos de su carrera, pero sobre todo de su vida, ha disfrutado. Ella es Lúa Ríos Watty, su hija.

Lúa, que hora tiene 44 años, es la única hija de Miguel Ríos, fruto de la relación de veinte años que el cantante mantuvo con Margaret Watty, diseñadora de ropa y traductora inglesa. Para la felicidad de su progenitor, Lúa siguió los pasos de su padre en la música y ahora forma parte de un grupo.

La carrera musical de Lúa Ríos

Lúa Ríos es, en la actualidad, vocalista de una banda indie llamada Gold Lake junto a Carlos del Amo, que toca la guitarra. Antes formaron parte de otros grupos, Searchin' Detroit y We Are Balboa. Lúa está orgullosa de su padre, pero le molesta que el público habla de ella como 'hija de'. "Una vez, yendo de gira por los pueblos, en el póster nos anunciaban como el grupo de la hija de Miguel Ríos, ni siquiera ponía el nombre de la banda. Además, musicalmente no tenemos nada que ver", contaba en una entrevista para el diario La Verdad.

Su música es muy distinta a la de su padre, aunque eso no le ha impedido subirse al escenario junto a él para cantar algunas de las canciones más míticas del artista. La última vez, con motivo del 40 aniversario de Rock & Ríos.

A principios de este año, Miguel Ríos publicó una versión actualizada de "Bienvenidos" junto a Javier Bardem y su hija Lúa. El disco La celebración del rock español saldrá a la luz el próximo 2 de junio e incluirá esta versión.