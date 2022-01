Miguel Ríos celebra 40 años de "Rock and Ríos"

“El tiempo tiene esa cualidad de estirarse y de estrecharse, según sean buenas o malas lo que hayas archivado o no en la vida. Resulta que la memoria se convoca alrededor de la música para cosas positivas, creo yo. No te acuerdas de ningún muermo a través de la música”, ha explicado Miguel Ríos en De pe a pa.

Se refiere a momentos como el de la presentación de su disco Rock and Ríos, del que ahora celebra el 40 aniversario con dos conciertos en el WiZink Center el 11 y el 12 de marzo. “Hay otros agentes emocionales que son los que te traen ese tipo de noticias chungas, pero sin embargo la música siempre se asocia a aquellos días, como de aventura y al mismo tiempo de ver a la gente disfrutar, fue una gozada”.

No será una recreación

Define estos conciertos como celebración y no como una recreación. Volverán a participar los mismos músicos, a excepción “por desgracia” de “Paco Palacios, guitarrista, y Sergio Castillo, batería, que ya murieron y que serán sustituidos por gente muy cercana”. También habrá nuevas colaboraciones como las de Carlos Tarque de M Clan “que es uno de los tíos que más me gustan cantando en español”, Ariel Rot de Tequila que “es uno de las personas más elegantes de este oficio” y Mikel de Izal que “es el cantante de más altura del panorama nacional y de una banda que lo está rompiendo”.

Miguel Ríos quería contar para esta celebración no solo con “tíos o padres del rock and roll, sino también hijos. Mikel nació en el 82, justo el año del disco “Rock and Ríos”, me contaba que sus padres de chiquillo le ponían el disco y que los padres eran seguidores y que le hacía mucha ilusión”. “Todo lo que queda, todas las edades del rock español se van a ver ahí”.