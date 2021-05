Miguel Ríos se encuentra en plenos ensayos de la gira que le llevará por diferentes ciudades españolas a presentar el disco Un largo tiempo. Una serie de conciertos en los que el rockero granadino tocará la guitarra en directo por primera vez: “Llevo intentando tocar la guitarra lo que todos los españoles en hablar inglés”, ha contado en De pe a pa.

Entre las cosas que le ha traído “esta maldita pandemia” ha sido tener tiempo para aprender a tocar las seis cuerdas. El primer trimestre se lo pasó pegado a los medios de comunicación: “Era un sinvivir” y encontraba el refugio escuchando, leyendo y en aquello que se fijó que allí tenía una guitarra. “Empecé a hacer acordes. Era una especie de paz. Decidí buscar un profesor por internet y me daba las clases por Zoom” que ahora han pasado a ser en formato presencial. Reconoce que el público no se espere a escuchar a Eric Clapton: “Yo siempre que salgo al escenario, me cojo la guitarra y lo primero que digo es “perdón, Eric”, vengo aquí a profanar tus seis cuerdas”.

Un largo tiempo se trata de un disco en acústico, un formato poco habitual en su trayectoria pero que le da la vida. Big Band Ríos fue su primer álbum de este tipo, aunque contenía ciertos elementos eléctricos. También se acuerda del concierto que ofreció en el Teatro Monumental con motivo de la campaña "Un juguete, una ilusión" auspiciada por RNE: "Me di cuenta de que cuando la gente oye música con esta cercanía y naturalidad se mete mucho más. El público es mucho más protagonista porque cuando cantan se oye muy bien, la gente se oye como lo que son, los protagonistas de la noche. Toda esta combinación de sensaciones y de sonidos no manidos a mi están dando un poquillo de vida", le ha explicado a Pepa Fernández.

La canción “Memphis - Granada” que se incluye en este nuevo álbum cuenta la historia de Discos Olmedo: “Fue la tienda donde yo entré a trabajar de aprendiz”, cuando terminó la escuela y no había cumplido ni los 15 años. Allí abrió un día una caja de discos y salió Hound Dog de Elvis Presley. No sabía lo que era, pero se quedó electrificado por los tres acordes que son los mismos que ahora utiliza en esta canción: “Es el canon en el que se basa la música popular americana” y la “de mi generación”. A pesar que no entendía las canciones porque cantaban en inglés reconoce que “hay un especie de vibración interna en el ser humano que si eres proclive a la emoción por ese tipo de sonidos, te tienen enganchado”.