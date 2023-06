4 estrellas es una fuente inagotable de sorpresas y sobresaltos. Cuando parece que alguno de sus hilos argumentales ya está cerrándose o a punto de hacerlo, siempre hay un nuevo giro que nos mantiene enganchados a la pantalla.

Después de varios intentos de reconquistar a Marta por medio de la creatividad y la improvisación, Andrés opta por una nueva vía, una sincera confesión que hace que todo cambie y que Marta vuelva a verle con ojos diferentes. Y, justo en el momento en el que todo parecía encaminarse hacia la reconciliación entre los dos, salta la noticia: Marta está embarazada. ¿Cómo afectará esto a su reciente reencuentro con Andrés?

Parecía que el matrimonio entre Marta y Andrés era ya cosa del pasado. Al enorme distanciamiento que se había producido entre ambos desde que Marta se diera cuenta de que no estaba enamorada de su marido, se unió después la brutal confesión de la pequeña de las Lasierra. Afectada por una intoxicación de marihuana y varias cervezas de más, Marta le reconoció a Andrés, entre risas, que llevaba mucho tiempo siéndole infiel sin que él siquiera lo sospechase. Unos días después, Andrés descubrió que el amante en cuestión era Julio, el camarero y propietario del bar Chelsea, a quien se enfrentó delante de toda su clientela.

Sin embargo, Andrés no se resignó a perder a su amada Marta y, lejos de quedarse con los brazos cruzados, decidió, nunca mejor dicho, coger el toro por los cuernos. Primero, proponiéndole a Marta una especie de juego por medio de una aplicación de citas para reavivar la ilusión. Después, ante el fracaso de esta primera idea, le ofreció un emocionante viaje a Noruega para conocer los fiordos. Y, por último, ya a la desesperada, Andrés decide abrirse en canal y confesar sus propias infidelidades: lleva años teniendo escarceos esporádicos en sus viajes. Una realidad que hace que Marta deje de verle como un hombre soso y aburrido, recuperando una chispa que se había perdido hacía mucho tiempo.

Embarazada… ¿de Andrés?

Después de un más que exitoso reencuentro sexual entre Marta y Andrés, ella acude a su hermana Silvia para contárselo y celebrar, pero algo se tuerce. El malestar y las náuseas al probar el vino, el retraso en el período menstrual, el cansancio acumulado… Silvia ata cabos. Aunque el estudio médico apuntase a que la insuficiencia ovárica reducía muchísimo sus probabilidades, el test, y un segundo test, lo confirman: ¡Marta está embarazada!

Una noticia que, más allá de la inconveniencia del momento vital que atraviesa la pequeña de las hermanas Lasierra, no ha sido nada bien recibida por Marta. Y no solo porque su relación con Andrés, pese a la reciente reconciliación, haya estado a punto de llegar a su fin. Hay algo más. Lo que más le agobia a Marta es sospechar que, muy probablemente, el padre no sea Andrés, sino Julio.

