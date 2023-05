La serie de éxito Succession llega a su fin con la cuarta temporada y el esperadísimo desenlace de las luchas de poder entre los miembros de esta multimillonaria familia. En ella, el actor escocés Brian Cox interpreta al patriarca y magnate de los medios, Logan Roy, un hombre dispuesto a todo por sus negocios, incluso a sacrificar a sus hijos, cuatro almas que claman por la atención de su padre, pero igualmente llenos de codicia. La serie, dirigida por Jesse Armstrong, nos ha dejado algunos de los personajes más fascinantes de las ficciones de los últimos tiempos. Tipos llenos de claroscuros, empezando por el papel que interpreta Cox, un hombre que desprecia a todo aquel que considera que no esta a su altura y machaca a sus enemigos sin piedad. Siguiendo este registro, que tanto ha calado entre el público (los malos siempre gustan), habrá a quienes les resultará difícil imaginarse al escocés en otras propuestas interpretativas, pero las tiene. Una de ellas puede disfrutarse en RTVE Play, donde el actor se da vida a uno de sus personajes más entrañables.

Remember me (2019)

Tierna y emotiva, Remember me es la historia de Claude (Bruce Dern), un jubilado viudo que descubre por casualidad en una residencia al amor de su vida Lillian ( Caroline Silhol ), con quien vivió un intenso romance cuando él era crítico teatral y ella una estrella de las tablas. Lillian no se acuerda del pasado, padece alzheimer, pero Claude decide fingir su enfermedad para internarse en la residencia e intentar que afloren los recuerdos.

Puedes olvidar el rostro de la persona a la que amaste, pero la emoción queda en la memoria. Es una de las muchas lecciones de vida que nos regala Remember me (2019). Una comedia romántica que cuenta la última gran locura de un hombre enamorado. Dirigida por Martín Rosete , está protagonizada por actores de la talla de Brian Cox ( Sucession ) y Bruce Dern ( Nebraska ). Ambos trabajan junto a Verónica Forqué para sumergirnos en una historia de amor de una pareja de ancianos.

Con la delicadeza de quien vivió muy cerca de sus abuelos, el director nos cuenta el lado más díficil de quienes padecen la enfermedad y de los familiares que al sufren. Pero también su lado más luminoso. Un homenaje a las relaciones entre abuelos y nietos, a los amores que no tienen edad y los "viejecitos" incansables, como el propio protagonista de la película, uno de los actores más longevos de Hollywood .

Las pasiones no tienen edad

A sus más de 80 años de edad, Bruce Dern ha demostrado que la edad no puede luchar contra las grandes pasiones. La suya es la actuación, una profesión a la que se dedica desde hace años y a la que no pone freno. El rodaje de Remember me pilló al actor en un año prólifico en el que llegó a firmar otras ocho películas, incluida la última cinta de Quentin Tarantino, Érase una vez en america (2019) en la que participó tras rodar con Rosete.

“Un día le pregunté cómo tenía tanta energía para seguir rodando con 83 años -contaba el director-. Y me dijo: Ahora que estoy aprendiendo el oficio, no lo puedo dejar, ahora sé cómo hacerlo bien”, recuerda Rosete con risas y admiración. “Es un tipo que ha trabajado en la última película de Hitchcock (La trama) y en las tres últimas de Tarantino. Es un grande, lo ha visto todo en Hollywood. Queríamos cuidarlo bien para que diera lo mejor. Te puedes pasar escuchando sus anécdotas sobre Spielberg. Un día nos dijo que le había llamado Jack para ver qué tal el rodaje por España. Era Jack Nicholson”.