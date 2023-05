Dolor lumbar, la principal causa de discapacidad en el mundo

Esta dolencia se define como el dolor que se siente en la región lumbar, que nace en la zona baja de la espalda, y persiste durante el tiempo. Según un estudio publicado, en la revista The Lancet Rheumatology, se estima que afecta a 600 millones de personas en el mundo. Además, ocho de cada diez personas lo sufrirán al menos una vez en su vida.

“Es una zona sensible y delicada del cuerpo humano. Es una región que llamamos de carga porque tiene que soportar el peso del tronco y de los brazos. Entonces esta zona, si no la tienes bien trabajada, no haces estiramientos, tienes sobrepeso y no tienes buenos hábitos posturales se puede resentir con mucha falicidad y producirse estos episodios”, ha declarado el doctor Marcos Paulino Huertas, presidente de la sociedad española de reumatología en A media mañana.

La previsión para los próximos años es desoladora El vaticinio es que el número de casos aumente en los años venideros ¿Por qué esta situación? Se debe fundamentalmente a dos razones: el incremento de la población y el envejecimiento. En palabras del doctor Marcos Paulino Huertas, en 2050 habrá “un 36% de incremento con respecto a la cifra actual y, fundamentalmente, es por el aumento de la población. Es decir, seguimos siendo cada vez más personas y por tanto más susceptibles de padecer lumbalgia. Y también porque este tipo de patologías afecta más a gente mayor”. De hecho, tal y como afirma el doctor, es la principal causa de discapacidad en el mundo. “El dolor lumbar es el que produce más pérdida de calidad de vida en las personas”, destaca. Ante esta emergencia sanitaria la Organización Mundial de la Salud ha nombrado “entre 2020 – 2030, como la década del envejecimiento saludable. Y desde luego, la lumbalgia nos beneficia en nada para conseguir los objetivos”, ha expresado en los micrófonos de Radio Nacional.

Relación entre lumbalgia y género Según muestran los datos del estudio EPISER, de la sociedad española de reumatología, hay 11 millones de españoles que padecen una enfermedad reumática. Y por sexos, la prevalencia de lumbalgia es mayor en mujeres que en varones, siendo una diferencia claramente objetiva. Al tratarse de una dolencia tan común, la automedicación o el autodiagnóstico es habitual en los pacientes. “Muchos pacientes ya tienen sus remedios, por así decirlo, para poder sobrellevar el dolor. Y a veces esa falta de consulta al médico de cabecera o al especialista puede llevar a una cronificación del cuadro”, ha indicado el doctor Marcos Paulino Huertas.

Los dolores lumbares se pueden prevenir El doctor subraya que hay un 40% de riesgos evitables contra la lumbalgia.“Dentro del estudio EPISER se identificaron cuáles son los factores de riesgo evitables. Fundamentalmente por malos hábitos posturales, por no tener un buen musculatura abdominal o vertebral”, confiesa. Además del tabaquismo. "Se especula que las personas que fuman tienen peores hábitos alimenticios, son más sedentarias o consumen más alcohol", resalta. Y por último, está el tema de la obesidad. "Se ha visto que la obesidad es especialmente dañina en mujeres a partir de los 50 años, el tabaco en varones a partir de los 50 y los problemas de la higiene postural y los malos hábitos en los varones más jóvenes (entre 15 y 50 años)", expone Marcos Paulino Huertas.