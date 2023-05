El dolor crónico: su impacto psicológico y cómo afrontarlo

Se define como dolor crónico aquel que tiene una durabilidad de más de los tres meses y se estima que en España afecta al 25% de la población, así lo recoge el informe Barómetro del dolor crónico en España 2022 presentado por la Fundación Grünenthal y el Observatorio del dolor de la Universidad de Cádiz, con el apoyo de BioInnova Consulting. Una encuesta telefónica realizada a 7.058 residentes, de todo el territorio nacional, que cuantifican el alcance de esta dolencia y ponen en manifiesto la necesidad de impulsar acciones para paliarlo.

El dolor crónico tiene un impacto significativo , tanto en las personas que lo padecen como su entorno, debido a que comienzan a estar más expuestos a la acción de otros factores psicológicos ( ansiedad , miedo , estrés o depresión ). Además de generarle un impacto afectivo y un impacto en el estado anímico . Almudena Mateos, psicóloga y secretaría del grupo de trabajo sobre dolor crónico del colegio de psicólogos de Madrid, afirma en A media mañana que en ocasiones el ambiente familiar no favorece a la correcta evolución del enfermo: “Para mí, el factor más importante es que el paciente no quiere cargar a los demás aunque a veces pensemos que pueden resultar pesados”.

Raquel Capilla, una paciente que ha aprendido a vivir con este sufrimiento

Raquel descansa en uno de estos sillones, de la unidad de dolor de la Fundación Jiménez Díaz, mientras un gotero le administra su medicación. La fibromialgia fue la enfermedad que la hizo recalar en esta unidad, hace un año, y con la que convive desde hace 24 años. “A mí me ponen un tratamiento de siete días de lidocaína y propofol y el doctor me hace unas infiltraciones que me alivian, un poco, las migrañas que padezco”, ha destacado la paciente.

Un dolor que ha limitado su vida “hasta el punto de ya no poder trabajar más y tener que estar la mayoría de los días metida en la cama”, afirma. Además, de tener que convivir con este sufrimiento ha tenido que lidiar con la soledad e incomprensión por parte de la sociedad: “Yo creo que llega un momento en el que dices a mí no me entienden y no me va a entender nunca”, confiesa.

En día perdió su vida social por culpa del dolor crónico: “Tenía miedo a coger el coche para salir a la compra”. Pero, gracias a la medicación su vida a dado un giro de 360º. “Estoy muy bien. Me ha cambiado la vida muchísimo. Voy a yoga, salgo a mis cosas y estoy más activa. Tengo calidad de vida”, ha destacado en A media mañana.