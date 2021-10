Alrededor del 18% de los españoles sufre dolor crónico, aquel que persiste más de tres meses a la causa que lo origina. Son personas que conviven día a día con el dolor, sin perspectiva de mejora, pero que en ningún caso llegan a acostumbrarse a su presencia, especialmente los que lo sufren con mayor intensidad -el 12% del total- o los que padecen el llamado dolor refractario, aquel que resiste a los tratamientos.

Se puede considerar que el dolor crónico es una enfermedad en sí misma, más allá de la causa que lo produce, y es generalmente de carácter lumbar, neuropático, musculoesquelético y artrósico. "Por desgracia, el dolor crónico es invisible a los ojos, es difícil vivir con dolor todos los días cuando encuentras poca comprensión", señala a RTVE.es María Madariaga, médico anestesióloga especialista en dolor crónico y vocal responsable de Comunicación de la Sociedad Española del Dolor, que el viernes llevó a cabo una reunión virtual de expertos y pacientes bajo el título 'TuDolorImporta' para poner en común una realidad a menudo poco difundida.

"El impacto económico directo e indirecto del dolor crónico en España es de unos 16.000 millones de euros al año, el 2,5% del PIB; nos está costando muy caro, pero especialmente a los pacientes que lo sufren", añade Madariaga. En esa cifra se incluye no solo la atención sanitaria -tratamientos, consultas, atención en urgencias- sino también bajas laborales, incapacidades permanentes y la adaptación del entorno a la enfermedad del paciente.

La doctora Madariaga advierte de que algunos pacientes tardan "años en tener un diagnóstico de lo que les está pasando", un tiempo durante el cual el paciente se adapta "a lo que incluso consideraría intolerable al principio, pero no le queda otro remedio que continuar".

"Como un cuchillo ardiendo en la cara"

Una de esas personas es Leonor Pérez de Vega, de 52 años, que desde hace más de un cuarto de siglo convive con una variante de la neuralgia del trigémino, una de las enfermedades que mayor tormento suponen para sus pacientes. "Es como tener un cuchillo ardiendo en la cara todo el tiempo", dice esta doctora en Derecho Tributario y Financiero, profesión que ya no puede ejercer, ya que está jubilada debido a su dolencia, que le sobrevino tras la extracción de una muela del juicio.

No es lo único que la neuralgia del trigémino se ha llevado por delante: también su vida social, que es "prácticamente nula", ya que no puede ir al cine o a un bar debido a que el ruido incrementa su dolor. Además, no puede masticar, por lo que le resulta casi imposible comer fuera de casa. Incluso se ha visto afectada su vida personal, ya que "las parejas que he tenido no lo han comprendido, encontrar a una pareja que lo entienda es un tesoro", señala. "Es un huracán que lo destroza todo, a nivel personal, social, laboral y familiar", añade.

Leonor ha intentado que su sufrimiento no caiga en balde y en 2018 publicó El dolor sí tiene nombre (Ed. Kurere), un libro cuyos beneficios son solidarios y que no se centra en lo autobiográfico sino que es "más bien un ensayo sobre lo que supone vivir con el dolor en todos los ámbitos y que pretende dar recursos a otros pacientes, pero también a sus familias, a los profesionales de la salud y a toda la sociedad". El texto, ampliado con nuevos capítulos, va a ser coeditado en las próximas semanas por la Fundación Grunenthal.

"El dolor no te enseña nada, pero puedes aprender que hay situaciones que puedes controlar para que no vaya a más", señala la autora, quien destaca que, en su caso "hasta los besos y las caricias en la cara duelen".

Pero Leonor Pérez de Vega también cree que hay que cambiar la tendencia en una sociedad que es "ajena y hostil al dolor, centrada en el positivismo y en la inmediatez, por lo que el dolor es algo negativo".

En casos similares al suyo hay personas que no han aguantado más y han buscado el suicidio como salida ante la tortura diaria que sopone un dolor insoportable. "Ningún reproche, porque nadie entiende el sufrimiento que hay por dentro", concluye.