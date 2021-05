“… pues en el típico dolor de cabeza… bueno, eso es curioso porque está el típico dolor de cabeza y luego están, por ejemplo, las migrañas, que son otra cosa totalmente diferente. Pero eso son cosas que a lo mejor hasta hace quince años, pues oye, no sabíamos que la migraña era otro tipo de dolor.”

Carolina L. Roza, Investigadora del Departamento de Biología de Sistemas de la Universidad de Alcalá.

Todos sentimos dolor: desde dolores físicos o emocionales concretos a dolores que no sabemos de dónde salen ni de qué nos avisan. Pero lo cierto es que todos tienen un destino común: el cerebro. El dolor es una experiencia subjetiva con múltiples variables biológicas y psicosociales que contribuyen a su enorme variabilidad interindividual. Podríamos decir que es casi imposible comparar y medir con precisión el dolor de cada uno de nosotros. Pero, ¿y si se pudiese cuantificar objetivamente? En este programa viajaremos al mismísimo origen del dolor, desde las fibras nerviosas hasta su representación en el cerebro, para entenderlo, objetivarlo y, en la medida de lo posible, tratarlo.

“el tratamiento analgésico no es óptimo en aproximadamente la mitad de los pacientes“

Conoceremos tratamientos pioneros y el potencial terapéutico del placebo y entenderemos por qué cada uno vivimos la experiencia dolorosa de forma diferente y cómo se puede controlar ¡si es que se puede! Una cosa está clara: sin cerebro no hay dolor, pero entonces, ¿qué me duele cuando me duele?