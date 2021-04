¿Podremos conectar directamente nuestro cerebro a un ordenador?

“… entonces, simplemente viendo cuál es el hemisferio que está procesando esa información, ya sabemos antes de que él lo diga si es positivo, si es una emoción positiva, es agradable, o es desagradable.”

Eduardo Fernández, Director de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Elche y CIBER-BBN

La ciencia está muy lejos de saber cómo funciona exactamente nuestro cerebro y, sin embargo, ya es posible interactuar con él de maneras que suenan a ciencia ficción. Películas, libros y series plantean ideas que antes nos parecían impensables pero que los avances en tecnología y ciencia hacen cada vez más posibles. Según los neurocientíficos, el concepto del humano híbrido -la mente humana conectada a un ordenador- no es para nada una fantasía. La investigación actual demuestra que nuestros sentidos podrán llegar a ser superados por sensores artificiales con mucha más información. Es más: hoy en día ya conectamos cerebros a máquinas.

Otros neurocientíficos están completamente seguros que nuestras capacidades cognitivas podrán ampliarse. Incluso algunos van un paso más allá y aseguran que en el futuro seremos capaces de trasladar nuestra identidad y recuerdos en un cuerpo robótico. Todo ello nos lleva a una conclusión: hay que prepararse. Para empezar, asegurando por ley la privacidad de nuestra mente.

El gran desafío del cerebro

Después de haber explorado en esta temporada temas como la vida en mundos subterráneos, en el próximo capítulo el programa viaja a un mundo futuro de humanos híbridos donde hay una gran mezcla entre la máquina y la persona; mezcla que ha sido imaginada en la ficción en multitud de obras, desde la famosa película Matrix (1999), el clásico de la ciencia ficción Neuromante (1984) o el manga (también adaptado a película) Ghost in the Shell. La idea de esta hibridación lleva muchos años presente en la cultura colectiva y, sin embargo, todavía estamos lejos de llegar a ese punto aunque, como veremos en el próximo programa de El Cazador de Cerebros, quizás no estamos tan lejos como pensamos…

Sin embargo, es importante recalcar que detrás de esta lentitud de avances en este campo hay varios motivos, entre los cuales destaca la gran complejidad del cerebro humano. Estos son algunos datos para hacernos una idea de la magnitud del desafío científico:

-El cerebro humano contiene aproximada 172.000 millones de células, de las cuales más o menos la mitad son neuronas.

-El entramado neuronal forma una red de conexiones de unos 100.000 kilómetros de longitud, ¡en cada cerebro! Y en general la información se transmite por esta red a velocidades cercanas a los 360 km/h.