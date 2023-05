Concha Velasco y los 10 amigos que más han influido en su vida

Concha Velasco toma la palabra en Imprescindibles y nos acompaña en un minucioso recorrido por su carrera, su vida y quienes formaron parte de ella. Personalidades que la vieron trabajar de cerca, como Pedro Olea, Josefina Molina o José Sacristán, tratan de definirla a ella: una artista poliédrica capaz de hacer reír, llorar, emocionar, impresionar o escandalizar, una mujer disciplinada con una férrea ética de trabajo y, para muchos de ellos, una gran amiga.

Ella siempre dice lo que piensa, pero prefiere hablar de los demás: de su vida junto a José Luis Sáenz de Heredia y el momento en el que conoció a Paco Marsó, el gran amor de su vida. O de cuando tuvo que convencer a Antonio Gala para interpretar un personaje para el que, a su juicio, ella era "un auténtico horror". Estas son algunas de las personas que reconocieron su talento, impulsaron la carrera y fueron testigos de Concha Velasco en el terreno íntimo y el profesional.

"Tony sintió por mí lo mismo que le pasó a Luis Escobar, pensó: esta chiquita que sabe cantar y sabe interpretar, pues la voy a querer y vamos a ser amigos . Y no solo fui amiga de Tony sino de su mujer, Isabel, que siempre estaba embarazada , siempre estaba en el camerino y con la que me une una gran relación de hermanas. Yo suspendí una función el día que tuvo el accidente Tony Leblanc y yo recuerdo que Lina Morgan y yo fuimos las primeras en entrar en ese hospital. Él e Isabel me lo han dado todo ".

El espectáculo la impulsó y trabajó en la película Las chicas de la Cruz Roja , que introdujo en su vida la importantísima figura de Tony Leblanc . "Era una estrella. Y estaba haciendo con Nati Mistral Ven y ven... al Eslava y me dijo un día '¿Tú te atreverías a sustituir a Nati Mistral?'". La respuesta, por supuesto, fue sí: gracias a Tony, Concha Velasco conoció al que sería otro de sus grandes aliados: Luis Escobar. Y aprendió a suplir su falta inicial de experiencia en el mundo actoral con carisma y con humor marca Concha Velasco. "Eso que hago de subirme la falda durante la prueba me lo enseñó Tony Leblanc".

Dueño del teatro Eslava, fue el encargado de seleccionarla para este papel junto a Tony Leblanc. "Luis Escobar me eligió y me dijo 'muy mona, muy mona, esta niña es muy mona pero no sabe hacer nada, lo que tiene es unas piernas y un culo estupendo y que es muy divertida, entonces lo que vamos a hacer es aprovecharlo, pero no va a hacer nada de lo que hace Nati Mistral'". Eso no importó, y Concha Velasco se convirtió en un fenómeno.

Relacionado con la alcurnia madrileña y con un importante papel en el desarrollo teatral durante la época de Franco, Luis Escobar fundó y dirigió lo que se acabaría convirtiendo en el Teatro Español. Concha Velasco explica su relación con el dramaturgo: " Ha sido realmente mi Pigmalión . Yo he sido para Luis Escobar su hija querida, la que nunca tuvo . Me enseñó a hablar, quiso que estudiase francés, qué pesadilla; me enseñó a sentarme a la mesa, a vestirme, me llevó a los mejores modistos para que me vistieran bien".

"Hemos sido hermanos. La noche que muere Paco me llama por teléfono y me dice 'estoy malito , he tenido una recaída, pero ya estoy en casa y ya estoy bien'. Hijo mío, y a las dos horas me llama Agustín y me dice que acaba de morir Paco Valladares... Paquito, su hijo Manuel y yo todavía no nos hemos recuperado de la muerte de Paco Valladares . Yo cuando murió mi padre seguía llamando por teléfono a su casa a ver si se ponía, pues te puedes creer que tengo el teléfono de Paco y no lo puedo borrar", cuenta emocionada. Fueron grandes amigos.

"Lo de cantar no se me daba bien, y mi madre decía ¡hija mía, procura cantar lo menos posible", recuerda Concha. Pero José Luis Sáenz de Heredia le dio la oportunidad de su vida en La verbena de la Paloma. " A mí me hicieron la prueba porque yo era novia de Sáenz de Heredia, para que nos vamos a engañar . José Luis quería hacer un musical a la americana, tipo West Side Story, pero yo, como era la novia del director, le dije que yo quería hacerme Las Soleares. Y fue un regalo que me hizo José Luis Sáenz de Heredia , porque eso siempre lo suele cantar una cantaora de flamenco".

"Y apareció por el patio de butacas Guillermo Marín con su calva, chaquetita de cuadros, pantalón gris y su perro Willy , se subió en el escenario, se puso de rodillas y me dijo así vestido: 'doña Inés del alma mía, luz de donde el sol la toma, hermosísima paloma privada de libertad'. Y yo me enamoré de este señor . Nadie ha dicho los versos así, yo aprendí a recitar observando a Guillermo Marín . Aunque luego nadie me ha llamado a mí para hacer teatro clásico, esto es así".

"Luis Escobar me tenía tanto cariño que me llamó para hacer un Don Juan Tenorio en el Teatro Español". El galán era Carlos Ballesteros y los escenarios, creaciones originalísimas de Salvador Dalí . Pero Concha Velasco tuvo problemas con el actor, que refunfuñaba y protestaba por diferentes problemas que surgían durante sus escenas, y Escobar lo despidió y contrató, en su lugar, a Guillermo Marín.

"El mejor compañero que se puede tener en esta vida es José Sacristán" , afirma una rotunda Concha Velasco. Los dos fueron, además, íntimos amigos, y ella volcó en él todas las cuestiones íntimas que le preocupaban en el terreno privado, en particular las turbulencias en su relación con Paco Marsó. " Mi pobre Pepe Sacristán , venía con su gabardina al camerino mientras yo acababa de pintarme para que yo le contara 'porque Paco, poque Paco, porque Paco...' y este pobre aguantaba lo que no estaba escrito ".

Josefina Molina dirigió a Concha Velasco en la miniserie de Teresa de Jesús, una impresionante superproducción histórica en la que Concha ofrece una de sus más brillantes interrpetaciones y donde se ganó la admiración de la directora. "A mí me dio lecciones constantes de disciplina, de colaboración, de aguante, de fuerza . Un día, rodando una escena, terminó el plano y yo no dije 'corten'. Yo me quedé como espectadora, allí, viéndola y diciendo '¿Es posible esto? Qué bien lo ha hecho'. C oncha es una persona que está en el imaginario colectivo de toda España, tú vas con ella por la calle y la gente se abalanza sobre ella, la toca, la besa, le habla de las cosas de su familia como si fuesen amigos. Eso es muy difícil de sobrellevar, es una avalancha de afecto que realmente te choca y te asombra mucho", dice Josefina en Imprescindibles.

Antonio Gala, Pedro Olea y José Luis Alcaine

Aunque si el nombre de Concha Velasco está unido a otro del mundo del teatro, es el de Antonio Gala. La actriz ha interpretado muchas mujeres escritas por este impecable autor que también fue objeto de Imprescindibles y del que habla con infinito cariño. Aunque el respeto, por su parte, tuvo que esforzarse en ganárselo. "Me entero de que va a hacer Pedro Olea la película de Más allá del jardín y me dice yo quiero [contratarte] pero no quiere Antonio Gala. Y yo digo '¡pero cómo que no quiere, yo he hecho cinco obras de Antonio Gala con éxito maravilloso, escritas para mí!' Pero él decide que no, él quiere a Catherine Deneuve y cuando le preguntan 'qué te parece Concha Velasco' él dice '¡un horror! hay que ver cómo va esa mujer".

"Ahí entra [José Luis] Alcaine. Los directores de fotografía han sido muy importantes en mi vida. Él me hizo unas pruebas de fotografía que no se puede estar más guapa, porque decía Antonio Gala: 'pero cómo va a estar Concha Velasco, la artista más completa de España, en África sin pintar, si esa mujer va a pintar en todas partes". Pero me hicieron esas pruebas y al final me dieron el papel". Fue uno de los grandes retos de su carrera.