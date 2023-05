Si estás buscando un catálogo en abierto, con los mejores títulos del cine en español, este estu sitio. Aquí tienes a tu disposición más de 300 títulos gratis. Y a tan solo un click. Navega por el catálogo Somos Cine de RTVE Play y déjate envolver por la magia del cine. ¡Tenemos el mayor escaparate del cine en español!: con títulos imprescindibles que puedes ver completamente gratis y sin suscripciones. Thrillers, películas de acción, comedias, dramas o romances... además, no te pierdas las películas ganadoras del Goya. Disfruta de las mejores películas de todos los géneros y para toda la familia. Dónde quieres, cómo quieras y cuándo quieras.

A continuación, destacamos los mejores títulos Somos Cine de RTVE Play.

Veinte años antes de As bestas, pudimos disfrutar de este gran thriller rural español. En el valle del Pas, se desata una disputa mortal: Gildo mata a su vecino Severo. El motivo: una disputa sobre una hermosa vaca lechera. Gildo tiene dos hijas: Val y Genia: la una trabaja de sol a sol, y la otra estudia. Al entierro de Severo asiste su hijo Rai, que pronto se siente atraído por Val. La chica empieza a salir con él, por orden de su padre, que desea averiguar si Rai alberga alguna sospecha sobre quién pueda ser el asesino de su padre. Ver aquí. Disponible hasta el 11 de junio de 2023.

Un inmersivo thriller de suspense. Patricia es una abogada que ve su vida trastornada cuando su hijo Víctor desaparece del colegio. Cuando el niño regresa a casa, asegura que un hombre ha intentado secuestrarlo y lo reconoce en una rueda de identificación. Pero como las pruebas no son definitivas, el sospechoso queda en libertad. Ver aquí. Disponible hasta el 18 de marzo de 2029.

Eduardo y su cuñado Sabonis acaban de meter la pata en uno de sus negocios y necesitan dinero. Mucho dinero. El plan es que Sabonis quien encuentre la solución al problema secuestrando a Modesto, cuñado de Alicia Zamora, la empresaria que los engañó y dejó tirados. Solo hay un problema: Alicia no piensa pagar ni un euro por su cuñado. Sin embargo, es el mismo Modesto quien organiza un nuevo plan con el cual ambos podrán salvar la bodega familiar. . Ver aquí. Disponible hasta el 8 de noviembre de 2032.

Una joven pareja, tras la muerte de su hijo, lucha por mantener su relación. Este inmenso dolor los ha fracturado como pareja y a pesar de lo mucho que se quieren, no pueden sobreponerse a la inmensa pérdida. Asistimos a la sutil construcción de sus nuevas vidas, y observamos sus movimientos por olvidar lo que fueron como pareja. Pero la posibilidad de un nuevo reencuentro aparece y ellos saben que esa decisión podrá cambiar el sentido de sus vidas para siempre. Ver aquí. Disponible hasta el 4 de abril de 2026.

Lis es una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo , aunque sabe que para conseguirlo tiene que pelearlo duramente con sus padres. Es verano y se pasa el día jugando en la calle con sus amigas y tonteando con su novio , unos años mayor que ella. La falta de intimidad y el chismorreo constante de los vecinos obligan a Lis a llevar esa relación en secreto para que sus padres no se enteren. Una relación que cambia su vida para siempre. Ver aquí. Disponible hasta el 9 de agosto de 2029.

María es una mujer de treinta y tantos que no se maneja emocionalmente demasiado bien. Sueña ser reconocida como novelista de prestigio, pero se estanca reescribiendo su primer libro. Ha sido es la columna vertebral de su familia desde que su madre falleció, pero se queda desubicada cuando su padre rehace su vida. Desea una pareja estable y por eso fantasea que su lío esporádica va en serio. Pero no. Ver aquî. Disponible hasta el 6 de julio de 2027.

Carlos es el sastre más prestigioso de Granada, pero también un asesino en la sombra. No tiene remordimiento, ni culpa; hasta que Nina aparece en su vida. Por ella, conoce la verdadera naturaleza de sus actos y surge, por primera vez, el amor.Carlos es el mal, inconsciente de sí mismo. Nina la inocencia.Y Caníbal la historia de amor de un demonio. Ver aquí. Disponible hasta 10 de noviembre de 2026.

Continuación del corto ganador de un Goya, Madre (2017). Elena recibe una llamada de Iván, su hijo de seis años, quien le dice que está perdido en una playa en Francia y que no encuentra a su padre. Esas palabras desesperadas de su hijo fueron lo último que supo de él. Diez años más tarde, Elena vive en la misma playa donde desapareció su hijo, trabaja de encargada en un restaurante y está empezando a salir de ese oscuro túnel donde lleva anclada tanto tiempo. ¡ Puedes verla aquí !

Euskadi, 2009. Lide trabaja como guardia de seguridad en las obras del tren de alta velocidad, un proyecto que genera protestas sociales en las calles. Cuando vuelve a casa después de trabajar y pasar la noche de fiesta, prepara el desayuno para dos, pero su hija adolescente, Ane, no está. Al día siguiente, ésta sigue sin aparecer. Ver aquí . Disponible hasta 15 de mayo de 2030.

Petra no sabe quién es su padre, se lo han ocultado a lo largo de su vida. Tras la muerte de su madre inicia una búsqueda que le conduce a Jaume, un célebre artista plástico poderoso y despiadado. En su camino por conocer la verdad, Petra también entra en contacto con Lucas, hijo de Jaume, y Marisa, esposa de Jaume y madre de Lucas. A partir de ese momento, la historia de estos personajes se va entretejiendo en una espiral de maldad, secretos familiares y violencia. Ver aquí. Disponible hasta el 18 de mayo de 2030.

Diana (Emma Suárez), condesa de Belflor, es una joven perspicaz, impulsiva e inteligente. Está enamorada de Teodoro (Carmelo Gómez), su secretario, pero comprueba que este ya está comprometido con la dama Marcela (Ana Duato). Movida por los celos y la envidia, todo su afán se centra en separar a los dos enamorados. Cuando consigue separarlos, su interés por Teodoro decae, sumiendo a este en un gran estado de confusión, al no entender qué espera de él la condesa. Su lucha interna le hace tratar a Teodoro, unas veces como un príncipe y otras veces como un siervo, dejándole totalmente confuso. Ver ahora. Disponible hasta el 13 de octubre de 2023.

El futuro ya no es lo que era (2015)

Mario Casas en 'No matarás'

La maternidad es algo de lo que no se puede escapar. Ya sea por ausencia o por una presencia que dura toda una vida. La enfermedad el domingo es la historia de una niña llamada Chiara (Bárbara Lennie) que, un domingo, fue abandonada por su madre Anabel (Susi Sánchez) cuando tenía ocho años y el dolor de ese mismo domingo permanece durante todos los días de su vida como si fuese una enfermedad. Ver aquí .

Raquel es una mujer desesperada. Su situación personal le ha llevado a una coyuntura en la que necesita 35.000 euros (conocidos coloquialmente como '70 binladens') y los necesita en las próximas 24 horas. Su última esperanza es un préstamo bancario. La irrupción de dos atracadores cuando está a punto de cerrar la transacción, complica la situación a Raquel, que no tiene opción: El tiempo corre en su contra y tiene que salir de allí con el dinero, al precio que sea. Ver aquí. Disponible hasta 7 de octubre de 2032.

Humberto, un hombre seductor y estafador a partes iguales, lleva una vida tranquila en Madrid tras haber cumplido condena por una antigua estafa que le costó la relación con su hijo Jorge con el que no habla desde años. Ahora Jorge es un hombre honrado que se ve obligado a pedir ayuda a su padre al ser víctima de un robo en la joyería en la que trabaja. Ver aquí .

Eva hace una lista de cosas que siempre quiso hacer pero que nunca se atrevió, convencida por su nueva amiga Carmen, compañera de sus sesiones de quimio, para hacerlas juntas cuando terminen el tratamiento sin saber los resultados. Una película sobre las ganas de vivir de unas mujeres valientes y luchadoras que emprenden un viaje emocional y físico que les cambia para siempre. Un viaje donde ríen, lloran y se emocionan a partes iguales, ya que lo importante no es aquello que dejan atrás, sino todo lo que viene por delante. Ver aquí

Otra cinta en la que padres e hijos comparten pantalla. Sara tiene el deseo de formar una familia junto a su hermano pequeño y el padre de su hijo. Todo se complica cuando su padre, Manuel, decide reaparecer en sus vidas tras salir de la cárcel. Esta película recibió en 2019 el premio a Mejor dirección novel en los Premios Goya, y la Concha de Plata a Mejor actriz en el Festival de San Sebastián. Ver aquí

Daniel Mantovani, Premio Nobel de Literatura argentino, vive en Barcelona desde hace décadas. Sus novelas retratan la vida de su pequeño pueblo natal, Salas, del que partió para no volver, cuando tenía 20 años. Un día llega una carta de Salas invitándole a recibir la distinción de Ciudadano Ilustre. Ver aquí .

Juanito es un actor que fue a Nueva York a triunfar. Los años han pasado, no ha conseguido lo que esperaba y se gana la vida trabajando en lo que puede. Un día llega a visitarle su primo, aparentemente triunfador y que tiene "todo lo que uno espera tener". Sin embargo, la convivencia va descubriendo la realidad que hay detrás de cada uno de ellos. La vida inesperada es una comedia sobre cómo el azar nos abre puertas que jamás habríamos imaginado -como el amor- y cómo nuestro destino final depende de si nos atrevemos o no a traspasarlas. Ver aquí .

A sus 15 años, Adele (Adèle Exarchopoulos) no tiene dudas de que una chica debe salir con chicos. Su vida cambiará para siempre cuando conozca a Emma (Léa Seydoux) , una joven de pelo azul, que le descubrirá lo que es el deseo, y el camino hacia la madurez. Así, Adele crecerá, se buscará a sí misma, se perderá y se reencontrará… y todo ello bajo la atenta mirada de los que le rodean. Ver aquí. Disponible hasta el 28 de agosto de 2024.

Reparto: Leticia Dolera, Manuel Burque

Requisitos para ser una persona normal (2015), de Leticia Dolera

María creía que a los 30 años habría triunfado. Volver a casa de su madre no entraba en sus planes. Ahora que lo piensa, no cumple ninguno de los requisitos necesarios para ser una persona normal; a saber: tener trabajo, casa, pareja, aficiones, vida social, vida familiar y ser feliz. Dirigida por Leticia Dolera quién, además, es una de las protagonistas de este film que obtuvo 7 nominaciones y 3 premios en el festival de Málaga incluyendo mejor guión novel, mejor fotografía y mejor montaje.