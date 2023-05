Cuando se habla de matemáticas, un porcentaje nada despreciable de la población se refiere a ellas como ciencias exactas. Y lo son, casi siempre. Cuando pueden serlo, claro. Porque en ocasiones debemos conformarnos con aproximaciones. Y, francamente, no nos va tan mal.

Si han seguido los programas de Una matemática viene a verte, cosa que les recomiendo fuertemente, sabrán que, a día de hoy, es imposible diseñar una gira óptima para un cantante, si la ruta incluye muchas ciudades.También que es imposible, a día de hoy, hacer una previsión exacta del tiempo meteorológico o resolver problemas de organización y empaquetamiento en la cocina de un restaurante. Por ejemplo. En todos esos casos, y en muchos otros, como he dicho, lo que hacemos es tratar de encontrar buenas aproximaciones a la solución del problema, porque no podemos aspirar a encontrar la exacta (nos llevaría demasiado tiempo). Por ahora.

Pero, como digo, hay otras situaciones, muchas, en las que, a falta del dato exacto, las matemáticas nos ayudan a calcular el valor aproximado de un dato desconocido, por ejemplo, porque no se midió.

Más concretamente. Vamos a imaginar que queremos representar una determinada zona geográfica en una imagen 3D para, por ejemplo, un videojuego. Queremos que la representación sea lo más fiel posible a ese cerro que está en nuestro pueblo de la infancia porque nos evoca recuerdos dulces y con olor a colonia infantil.



Para ello, nos hacemos de un taquímetro topográfico, y medimos la altura (sobre el nivel del mar) de los puntos del cerro, para darle esta información a nuestro ordenador y que este represente la superficie. La idea es fantástica pero una mijita inviable. No podemos medir la altura en todos los puntos del cerro porque sería tedioso y, si la nostalgia nos diese fuerza para medir en todos los puntos, serían demasiados datos.

¿Cómo lo hacemos entonces?

Una buena solución consiste en medir solo en algunos puntos del cerro y aproximar la altura de los que no hemos medido, usando matemáticas, claro.

Por ejemplo, imaginen que hemos medido la altura en 3 puntos que, en un alarde de imaginación, hemos etiquetado como A, B y C. Ahora queremos estimar la altura de un punto, el punto P, en el que no hemos medido: el punto azul que hemos dibujado en esta figura:



Baricéntricas Baricéntricas RTVE



Para ello, usaremos interpolación baricéntrica. Les cuento cómo.

Si tenemos un triángulo formado por los vértices A, B y C, para cualquier punto de ese triángulo, P, se pueden calcular sus coordenadas baricéntricas respecto de A, B y C. Estas coordenadas baricéntricas serán 3 números, α, β y γ, que suman 1, y que cumplen que (en términos de coordenadas):

P= α.A + β.B + γ.C

Es decir, las coordenadas de P (latitud y longitud) se pueden escribir como α por las coordenadas de A, más β por las coordenadas de B, más γ por las coordenadas de C.

Pues bien, si son esas las coordenadas de P en el triángulo y conocemos la altura en A, h(A), en B, h(B) y en C, h(C), podemos dar una aproximación de la altura del terreno en P usando la siguiente fórmula:

h(P)= α.h(A) + β.h(B) + γ.h(C)

Ya tenemos una aproximación de la altura de P sin necesidad de volver al cerro a medir. Un momento. Para poder fiarnos de esa aproximación de la altura de P hay que comprobar algunas cosas más. Si solo conocemos la altura en 3 puntos (como en nuestro ejemplo), vale, no hay otros triángulos posibles para usar la interpolación, pero si hay más puntos las cosas cambian.

Vamos a fijarnos en el siguiente ejemplo: en ambos casos, hemos medido la altura en los puntos amarillos, usando un taquímetro, y en ambos casos, hemos construido triángulos con vértices en los puntos para los que conocemos su altura, los hemos triangulado, hemos hecho una triangulación de los puntos amarillos.

Fíjense que hemos usado casi los mismos triángulos en los dos ejemplos, salvo en la zona que aparece sombreada.

Ejemplo triangulación matemática RTVE

Si ahora, usando interpolación baricéntrica, queremos saber la altura del punto rojo, observamos que, depende de la triangulación que elijamos, nos da un resultado. Y sí, son muy diferentes.