Es uno de los presentadores más populares de la televisión, pero su carrera no ha estado exenta de polémica, y en varias ocasiones ha sido objeto de críticas por sus opiniones y comentarios. A pesar de esto, Jorge Javier Vázquez sigue siendo uno de los presentadores más populares con una gran legión de seguidores, y nunca ha ocultado sus problemas de salud mental y adicciones. Es el invitado de esta semana de Carlos del Amor en La Matemática del Espejo.

Es Licenciado en Filología Hispánica y antes dedicarse a la televisión trabajó como profesor de lengua y literatura en un instituto, pero recuerda con orgullo que, desde niño, lo que siempre le gustó fue leer las revistas: “En mi casa había peleas por las revistas, cuando mi madre llegaba todos los jueves con la revista, porque antes era todos los jueves, había peleas entre mis hermanas por cogerla y entonces el que la cogía primero había una orden expresa de que no se podía decir nada de lo que viniera a la revista, porque era el spoiler. Ni el titular, ni quien sale, ni nada, porque es que lo seguíamos semana tras semana”.

En sus inicios trabajó en la revista Superpop y en Pronto . Su gran oportunidad llegó cuando dio el salto a televisión, pero no fue hasta 2003 cuando conoció el gran éxito al ponerse al frente como presentador del programa Aquí Hay Tomate. Está acostumbrado a las críticas por su trabajo y también a las grandes cifras de audiencia . Opina que la tele nos enseña cosas de nosotros mismos que no nos gustan, aunque reconoce que en más de una ocasión se ha podido pasar provocando : “Tenemos que volver al sentido del espectáculo, tenemos que perder complejos y ser transgresores, tenemos que revolver a la gente que esté viéndonos desde casa. Es que no, tú no puedes estar viendo la tele como quien ve pasar un tren. Es que yo me revuelvo contra esa televisión, es que si yo estoy aquí es para provocar emociones no siempre positivas en el espectador. Me gusta la tele que provoca”.

"Yo no tengo ningún tipo de muerto relacionado con el poder ni corrupción económica"

Jorge Javier ha sido criticado en numerosas ocasiones por sus opiniones y comentarios, pero siempre ha defendido el derecho a expresarse libremente, haciendo gala de sinceridad y autenticidad: “Yo no tengo ningún tipo de muerto relacionado con el poder ni corrupción económica ni estas cosas tan feas del ser humano. Tendré otras, pero de esas no tengo absolutamente ninguna porque en mi casa mi padre nos enseñó a comportarnos de una manera muy recta y he vivido rodeado de gente que en ese aspecto sabía que era lo correcto”.

Asegura orgulloso que nacer y vivir en Badalona le ha marcado. Crecer en un ambiente rodeado de personas de clase media y trabajadora le ha enseñado un profundo sentido de la justicia muy cabal: “En nuestra profesión es bastante fácil corromperse con el poder y con todo tipo de situaciones, y para mí vivir en Badalona, en la familia que me ha tocado vivir, me ha servido mucho para venir a Madrid y enfrentarme a este mundo en el que es muy fácil perderse entre los focos”.

Afirma que no entiende la relación con el dinero cuando no se sabe poner límites: “Es muy complicada la relación con el dinero, no saber decir cuando hay bastante y hasta aquí hemos llegado. Llega un momento que ya no sabes ni cuánto tienes, sino para qué lo quieres. El dinero, y cada vez lo tengo más marcado, también porque tengo una situación económica, solo sirve si va a repercutir en la manera de lo posible en el bienestar de la gente. Y me da mucha rabia que la gente piense que pagando menos impuestos un país se sostiene. A mí no me importa pagar impuestos”.

