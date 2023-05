Ha bautizado su forma de trabajar como neorrealismo, tanto al formato que conduce como todo lo que lleva alrededor. No cabe ninguna duda que tiene un estilo propio y que ha marcado una forma de hacer televisión. Jorge Javier Vázquez se sincera con Carlos del Amor en La Matemática del Espejo sobre su futuro profesional, y sobre su adicción al trabajo.

Lo ha hecho casi todo en televisión, y casi todo en la misma cadena, de la que ha sido su buque insignia desde 1996. Ha sido muchas veces criticado, pero no ha parado de dar alegrías a la cadena: desde unos índices de audiencia “estratosféricos” como le gusta decir a él, hasta innumerables reconocimos y premios. La pregunta del millón sólo se puede hacer de una manera muy directa: ¿Va a continuar en la cadena?: “Yo tengo contrato. Pero me quedan dos años de contrato, me queda hasta el 2025”.

“Al fin y al cabo somos muñecos”

Jorge Javier ganó el Premio Ondas En la categoría de mejor presentador en 2011 en el que se reconocía su capacidad de generar debate y su habilidad para tratar temas complejos de manera amena y cercana. Además de su capacidad para conectar con la audiencia convirtiéndole en todo un líder de opinión. Pese a estos valores profesionales, no tiene asegurado el futuro: “Lo que decidan bien estará. Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía. Ahora llega un equipo directivo nuevo y querrán hacer su modelo con la gente que está trabajando. Que al fin y al cabo somos un muñeco. Si este equipo directivo quiere contar conmigo, perfecto. Que el equipo directivo entiende que pertenezco a otra época pues también perfecto. Es que yo eso lo tengo muy claro desde el primer momento en el que entré a trabajar en televisión. La televisión no es mía, no es mi negocio, quiero decir que no es mi negocio. Es un negocio de otras personas que cuentan conmigo."

Su programa ha sido en muchas ocasiones criticado, y él opina que la tele nos enseña cosas de nosotros mismos que no nos gustan. Reconoce que en más de una ocasión se ha podido pasar provocando. Defiende el sentido del espectáculo, ser transgresor y provocar emociones en el espectador, aunque a veces no sean positivas: “No se puede estar viendo la tele como quien ve pasar un tren. Es que yo me revuelvo contra esa televisión, es que si yo estoy aquí es para provocar emociones no siempre positivas en el espectador. Me gusta la tele que provoca”.