Jorge Javier Vázquez no logra superar la muerte de Mila Ximénez. No puede evitar emocionarse cada vez que la nombra o la recuerda. Así se lo ha contado a Carlos del Amor, en su entrevista más sincera en La Matemática del Espejo., donde también repasa su trayectoria, sus problemas de adicción y despeja dudas sobre su futuro profesional.

El presentador y Mila Ximénez mantuvieron una relación de amistad muy estrecha durante muchísimos años. Se conocieron en los 90, cuando trabajaban juntos en un programa de televisión. Desde aquel momento compartieron muchos momentos de sus vidas, los buenos y los malos, celebraron juntos los éxitos y se apoyaron en los fracasos: “Hay cosas que sólo compartes con una persona y que sabes que nunca más vas a vas a volver a compartir con nadie porque, aunque se las puedas contar a otra persona, nunca se las vas a contar de la misma manera. Y para mí la muerte de Mila ha sido una muerte terrible, porque llegó en un momento de mi vida en el que me di cuenta que ya ese vacío no lo iba a llenar nadie”.

Su relación se fue afianzando con los años y se hizo especialmente cercana cuando la colaboradora fue diagnosticada de cáncer de pulmón. Jorge Javier estuvo a su lado durante el tratamiento, ofreciéndole su apoyo en todo momento. No supera la idea de no poder estar a su lado : “Cuando se te muere alguien a los 30, todavía te queda tiempo para reemplazar o para encontrar una persona que aparezca en tu vida con la misma intensidad. Pero es muy difícil ya. Y yo creo que es imposible, no va a aparecer nadie como ella, y que tengo que aprender a convivir con ese vacío".

Pasión y humor: las claves de su relación

Compartieron su pasión por el trabajo, una personalidad fuerte y un gran sentido del humor, lo que los llevó a protagonizar momentos muy especiales, convirtiendo cualquier aparición televisiva en una auténtica fiesta: “Divertida me parece un adjetivo que es como como naif, como infantil, pero es que engloba muchas más cosas. Me falta algo, pero lo quiero recuperar y lo tengo que recuperar. Porque ella y yo nos lo debemos, fundamentalmente. Porque si yo me hubiera ido a mí me no me gustaría que tuviera ese deje de tristeza. Me gustaría que luchara”

Tras su muerte, Jorge Javier le escribió una emotiva carta de despedida en la que destacó la gran amistad que les unía y la importancia que tuvo en su vida. La entrevista completa en La Matemática del Espejo está disponible en RTVE Play.