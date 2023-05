Seguramente algún espectador de La 2 se extrañe de ver a Jorge Javier Vázquez sentado en un plató de la cadena y él mismo nos da el cebo de su entrevista: "Jorge Javier Vázquez en Televisión Española". Jorge Javier Vázquez pillado". De sus orígenes humildes a rey de la televisión. El presentador se sienta frente a Carlos del Amor en La Matemática del Espejo.

Es un animal televisivo. Lleva 20 años delante de las cámaras, más de 15 temporadas presentado el mismo espacio durante cuatro horas diarias en directo. Hecho que le ha terminado pasando factura. Habla abiertamente de sus problemas de salud mental y adicciones, con la misma naturalidad que conduce su programa, lo que le convierte en un defensor activo de la importancia de buscar ayuda cuando se necesita: “Yo he tenido la suerte de ir mucho a terapia y de poder pagarme psicólogos. Pero vivir es otra cosa. Le escuché una vez a Mara Torres, que ella a su vez le había escuchado a Brad Pitt decir algo así como que ‘la vida es que es muy difícil y te lo dice alguien como yo, Brad Pitt, que en teoría le ha ido muy bien’. Y a mí me pasa lo mismo. La realidad de la vida me parece muy complicada, es muy complicado lidiar con la realidad, con el día a día, con la insatisfacción, con la monotonía, con las expectativas, con las desilusiones, no me parece fácil”.

Jorge Javier admite que le gusta la tele que provoca Gtres

La vida le parece muy complicada En 2015 Jorge Javier fue ingresado en un hospital tras sufrir un ictus, lo que le llevó a reflexionar sobre su estilo de vida y a tomar medidas para cuidar mejor su salud: “Sé más trabajar que vivir. Se me da mejor trabajar que vivir, me he dado cuenta de que de que me desenvuelvo mejor trabajando y eso lo quiero cambiar”. Asegura que se considera joven para vivir de otra manera muy diferente a como lo ha hecho hasta ahora. Le parece todo un reto haber empezado a partir de los 50 años una vida diferente a la que tenía: “El diseño de la vida está muy mal hecho, porque esto del aprendizaje continuo a golpe de hostias podríamos habernos ahorrado mucho sufrimiento. Me parece que nos deberíamos ahorrar ese sufrimiento. Y eso de que al final de tus días encuentras la paz y todo eso, pues me gustaría encontrarla antes también”. Él mismo da el cebo de su entrevista: "Jorge Javier Vázquez en Televisión Española" RTVE