Hizo teatro, televisión y cine, y a punto estuvo de llevarse un Oscar a casa. Michael Lerner ha muerto a los 81 años y sus fans ponen en valor su trabajo, rescatando sus mejores trabajos. Nació en Brooklyn, Nueva York. Su padre era pescador y vendedor de antigüedades, y en ese ambiente creció junto a su hermano Ken, sin saber que el futuro de ambos no sería como el de su padre: los dos hermanos terminaron siendo actores, algo que no gustó a sus padres. Michael se graduó primero en el Brooklyn College y luego en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, donde tuvo como compañeros a Donald Sutherland, John Lithgow y Stacy Keach, y llegó a compartir piso con Yoko Ono.

Rodeado de estrellas

. Comenzó en el teatro pisando las tablas del American Conservatory Theater de San Francisco y pegó el salto a la televisión en series como The Brady Bunch, The Odd Couple y M*A*S*H., una de las más populares en todo el mundo. En 1970 se pasó al cine y debutó con Alex in Wonderland, junto a Donald Sutherland y Ellen Burstyn. Dos años más tarde rodó El candidato, con Robert Redford y Peter Boyle, y encadenó películas buenas con otras de género videoclub: St. Ives, con Charles Bronson, o el El cartero siempre llama dos veces, la versión ochentera del clásico que hicieron Jack Nicholson y Jessica Lange.