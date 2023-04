Pionero en el género de la música electrónica por el uso de sintetizadores, samplers, secuenciadores, cajas de ritmo, ordenadores y tecnología de grabación digital, Yellow Magic Orchestra publicó ocho álbumes de estudio entre su fundación y 1993, incluidos LP como 'Solid State Survivor' y 'BGM' o canciones como 'Rydeen', 'Technopolis' y 'Computer Game', una de las más exitosas internacionalmente.

Entre los grupos que han reconocido abiertamente la influencia del conjunto japonés están Duran Duran, Depeche Mode o Ultravox, mientras que artistas como Eric Clapton, Mariah Carey, Orbital o Afrika Bambaataa han versionado o mezclado sus temas.

Tras la primera disolución de YMO en 1984, Sakamoto se adentró de lleno en su trabajo en solitario, especialmente en el campo de las bandas sonoras, y escribió la música de recordados títulos como 'Merry Christmas Mr. Lawrence' ('Feliz Navidad Mr Lawrence', 1983), en la que también actuó dando vida al comandante de un campo de prisioneros japonés durante la Guerra del Pacífico y que dejó el clásico 'Forbidden Colours' (colores prohibidos).