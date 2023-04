Muere Klaus Teuber, el creador del juego de mesa más adictivo

Ovejas, arcilla, madera, piedra y trigo. La obsesión por hacerse con los materiales que necesitas en una partida intensa de Catan ha encendido las riñas en más de una familia o grupos de amigos, al tiempo que hacían las delicias de los más fanáticos de los juegos de mesa. Si este es tu caso, tienes que saber que, a partir de ahora, el mundo es un lugar más gris ya que el creador de este adictivo juego de estrategia, Klaus Teuber, ha muerto a los 70 años de edad.

Catan no fue el único juego que creó, pero fue con el que se ganó el reconocimiento y la fama mundiales. Creado en 1995, originalmente fue llamado The Settlers of Catan. Formado por un conjunto de fichas hexagonales, los jugadores compiten para construir asentamientos en una isla ficticia. Catan ha vendido decenas de millones de copias y está disponible en más de 40 idiomas. Ha generado docenas de spin-offs y nuevas ediciones, incluidas versiones electrónicas, sin mencionar los productos relacionados con el juego.

“It is with profound sadness that we at CATAN Studio acknowledge the passing of Klaus Teuber, legendary game designer and creator of the beloved board game CATAN. Our hearts go out to Klaus' family during this incredibly difficult time. pic.twitter.com/gPPIVtleHJ“