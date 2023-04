Muere el actor Michael Lerner, nominado al Oscar por 'Barton Fink'

El popular intérprete Michael Lerner falleció el pasado 8 de abril a los 81 años. Era uno de esos secundarios de lujos que brillan a la menor oportunidad y cuya interpretación más recordada es ese productor de cine, Jack Lipnick, que contrataba a John Turturro para escribir un guion en Barton Fink, una de las mejores películas de los hermanos Coen. Una inolvidable actuación por la que fue nominado a los Premios Oscar como mejor actor de reparto.

La noticia de su muerte la ha confirmado su sobrino, el también actor Sam Lerner, en sus redes sociales: “Anoche perdimos a una leyenda. Es difícil expresar con palabras lo brillante que fue mi tío Michael, y lo influyente que fue para mí. Sus historias siempre me inspiraron y me hicieron enamorarme de la actuación”.

Sam también ha asegurado que lo admiraba, no solo porque fuera su tío, sino por su enorme talento: “Era el tipo más genial, más confiado y talentoso, y el hecho de que fuera de mi sangre siempre me hará sentir especial. Todos los que lo conocen saben lo loco que estaba, de la mejor manera. He tenido muchísima suerte de poder pasar tanto tiempo con él. Y todos tenemos la fortuna de poder seguir viendo su trabajo gracias a sus películas. RIP Michael, disfruta de tus cigarros cubanos ilimitados, sillas cómodas y maratón de películas sin fin".