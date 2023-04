Sigue sin conocerse la dolencia exacta que mantiene a Joaquín Cortés ingresado desde hace una semana después de haber perdido el conocimiento mientras jugaba con sus hijos. No era el primer episodio. Desde hacía tiempo Cortés sufría ataques de tos tan severos que, incluso, la conducción se convertía en un acto peligroso. Desde el hospital, con los electrodos colocados en el pecho y las gafas de oxígeno colocadas en la nariz, Joaquín comparte con sus seguidores su evolución y sus ganas de vivir: "Cada día más animado, aunque con algún sustillo en el camino".

Comenta en su publicación que sólo ha tenido algún amago de síncope y que sigue sometiéndose a pruebas diarias sin poder, de momento, abandonar su dependencia del oxígeno: "Aún sin diagnóstico claro aparte de una grave neumonía. Pero no provocada por ningún virus de nada como comentáis por aquí, si no por una bacteria."

El personal sanitario de Madrid intenta esclarecer la causa de sus frecuentes pérdidas de conocimiento: "Aún no sabemos nada de los síncopes. Lo importante es que de aquí voy a salir como nuevo. Gracias a Dios nada que me impida seguir con mi profesión cómo llegué a pensar en algún momento. Más bien al revés. La danza es la que me ha salvado. Y todo lo que ella ha hecho con mi cuerpo."

Cortés, pendiente en todo momento de sus seguidores y de los fans que se han quedado con ganas de verle en la gira, confiesa que ha leído todos los mensajes que le han enviado y aprovecha la difusión de sus publicaciones para lanzar un consejo: "Hay que cuidarse pero no solo el físico, sobre todo la mente. ¿El origen de todo al final? Según creen… El de casi todos las enfermedades de este siglo, el estrés, el cortisol, y el daño que este mantenido en el organismo hace a nuestras defensas."

Qué le pasa a Joaquín Cortés El artista arrastraba cansancio, tos y dolor en el pecho desde hacía semanas y decía que subirse al escenario le suponía un esfuerzo sobrehumano. Aún así consiguió llegar a sus citas con el público de Madrid y Barcelona. Nadie lo sabía. En su compañía ni siquiera se habían dado cuenta de que Joaquín Cortés estaba cada día más enfermo. Hace unos días, tras su desvanecimiento, llegó a urgencias con “muy poca saturación de oxígeno en sangre”. Desde entonces, permanece ingresado y un equipo coordinado de especialistas buscan el origen de su enfermedad: “Me están haciendo pruebas de cardiología, neurología y neumología. Estoy con antibiótico y oxígeno. Mañana me van a hacer una broncoscopia, y después me van a poner un holder durante horas o días… aún no lo sé. Así hasta que sepan que me está pasando…Agradezco a cada profesional de cada especialidad que esté indagando para saber el origen de los síncopes…" “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de JOAQUÍN CORTÉS (@joaquincortesworld)“ “