Joaquín Cortés: "Ahora valoro mucho más a la mujer"

Joaquín Cortés estrena el espectáculo “Esencia” en el Teatro Real de Madrid el próximo 14 de marzo. Con él inicia una gira por diferentes ciudades de la geografía española. El bailaor regresa a los escenarios con un evento que pretende ser un homenaje al flamenco y a la cultura de nuestro país. De ello nos ha hablado en Plan de Tarde con Toñi Moreno.

Ahora compagina su trabajo con su vida personal a la perfección . Mantiene la esencia de arte mientras ejerce de marido de Mónica Moreno , y de padre de dos preciosas criaturas, Romeo , de cuatro años, y Andrea , de dos. Joaquín y Mónica no tienen ningún problema en enseñar algunos de los momentos más íntimos con sus hijos en redes sociales y los fans están encantados de poder ver una faceta más cercana del bailarín.

El cordobés comenzó su carrera bien temprano, a los doce años se trasladó a Madrid para iniciar sus estudios de danza y desde entonces se dedicó en profundidad a este arte. A los 15 años ya estaba en el Ballet Nacional y poco a poco se fue haciendo hueco en el mundo del baile, hasta actuar en grandes premios como los Oscar y en la película de Pedro Almodóvar, La flor de mi secreto (1995). Su obra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999. Pero eso no es todo, desde entonces no ha dejado de viajar y crear nuevos espectáculos que conquistan al público.

Vuelve a los escenarios con ‘Esencia’

Joaquín Cortés ha explicado que se siente muy emocionado por volver a los escenarios. “Me hace mucha ilusión volver con mi público y que la gente vea nuestro arte, mi cultura”, le ha dicho a Toñi Moreno cuando la presentadora le ha preguntado por las sensaciones que le produce su estreno en las próximas semanas. Se siente muy afortunado y cree que no le puede pedir más a la vida: “tengo dos hijos maravillosos, he dado vueltas por el mundo y he llevado el arte español a los rincones más grandes del mundo”. Se siente orgulloso de exportar el flamenco a otros lugares del mundo, un arte que considera que en nuestro país valoramos menos y siente que en otros lugares lo han llegado a apreciar más.

El bailaor ha recordado a dos de las figuras más importantes de su vida, sus padres, a los que agradece profundamente los valores que le inculcaron y que intenta demostrar también a sus hijos cada día. Pero también ha mencionado una figura muy conocida para el gran público, la de Lola Flores. Cortés ha confesado que Lola Flores predijo que sería una de las mayores figuras del flamenco en el mundo, y aunque a Joaquín quizás le de reparo reconocerlo, hay que reconocer que Joaquín es una estrella, es el artista flamenco de mayor proyección internacional de los últimos años y eso lo ha conseguido gracias a su duende y a su trabajo.