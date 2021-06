Joaquín Cortés y su pareja Mónica Moreno están viviendo unos días complicados. Su hijo Andrea, de apenas cuatro meses, tuvo que ser hospitalizado se urgencia por una bronquiolitis. Se trata de una enfermedad respiratoria muy peligrosa para los menores de dos años y que ha dejado al pequeño Andrea ingresado en el hospital desde el pasado 13 de marzo. Después de unos días de mucha angustia, parece que el niño mejora y así lo confirma su padre: “Está un poquito mejor”.

El cantaor está muy afectado, y la preocupación por su hijo es tan grande que no tiene ganas, ni fuerzas, para hablar con los reporteros: “Perdonad que no tengo muchas ganas de hablar, disculpadme”. Parece cansado y oculta su mirada tras unas grandes gafas de sol. Pero aun así ha tenido fuerzas para responder a las preguntas y dar un sencillo parte médico sobre la delicada salud del niño. Respecto al alta, no quiere precipitarse: “No lo sé, ojalá, pero todo está bien”. Y en cuanto a estar fuera de peligro y fuera de la UCI, Joaquín ha querido ser positivo: “Si, parece que sí”.