Blanca Paloma será la anfitriona de los dos conciertos de la PrePartyES 2023 de Madrid, organizada por Eurovision-Spain y con RTVE como medio oficial de este evento. Es la gran cita eurovisiva de nuestro país con el 75% de las delegaciones internacionales reunidas en la capital.

Por delante dos noches para que el público europeo siga conociendo y sintiendo ‘Eaea’, el tema con el que España se presenta a Eurovisión el próximo 13 de mayo en Liverpool. “La preparty de Madrid es muy especial para mí. Fue donde, hace un año, estrené mi single ‘Niña de fuego’ y siempre lo guardaré como una experiencia inolvidable”, dice la cantante. Blanca Paloma recibirá en Madrid a los 28 artistas internacionales que participan este año en el Festival europeo de la canción.

¿Con qué sorprenderá en Madrid? Lo que es seguro es que hará vibrar al público. Todo el equipo de Blanca Paloma ha trabajado muy duro para ofrecer una actuación nunca antes vista, llena de sorpresas. Será una noche que vivirá de una forma mágica, dice, porque supone el encuentro con “sus pichones”, como llama a sus eurofanes españoles: “como agradecimiento a todos ellos, hemos preparado una versión muy especial. Sin su apoyo, yo no estaría en el camino a Eurovisión y quiero dedicarles, con todo mi cariño, este regalo que estamos preparando”.

Madrid recibe a las estrellas internacionales

El sábado 8 de abril Madrid se llenará de los artistas que representarán este año a sus países en Eurovisión. Por el escenario de la sala La Riviera pasarán Brunette (Armenia), Voyager (Australia), Teya & Salena (Austria), Gustaph (Bélgica), Vesna (Chequia), Let 3 (Croacia), Reiley (Dinamarca), Alika (Estonia), Joker Out (Eslovenia), Käärijä (Finlandia), La Zarra (Francia), Iru (Georgia), Wild Youth (Irlanda), Sudden Lights (Letonia), Monika Linkyté (Lituania), The Busker (Malta), Pasha Parfeni (Moldavia), Alessandra (Noruega), Mia Nicolai y Dion Cooper (Países Bajos), Blanka (Polonia), Mimicat (Portugal), Mae Muller (Reino Unido), Piqued Jacks (San Marino), Luke Black (Serbia), Loreen (Suecia) y Remo Forrer (Suiza).

Tampoco faltarán los invitados especiales, viejos conocidos del Festival como Poli Genova (Bulgaria 2011 y 2016), Konstrakta (Serbia 2022), D'Nash (España 2007), Soleá (Eurovisión Junior 2020) y Karina (España 1971).