En plena polémica por la gestación por sustitución a Ana Obregón ha recurrido para ver nacer a su nieta, salta la noticia del segundo hijo de Tom Daley, uno de los atletas más destacados del deporte moderno, y su pareja, el guionista y ganador de un Oscar Dustin Lance Black. La pareja, que se lleva 20 años de diferencia, ha acudido a la revista The Times para lanzar el comunicado sobre su reciente paternidad. "El 28 de marzo nació, de Thomas Robert Daley y Dustin Lance Black, un niño llamado Phoenix Rose", anunciaron.

Se trata del segundo hijo del matrimonio, un hermanito para Robert Ray, que tiene 5 años de edad. La segunda paternidad de la pareja, al igual que la primera, se debe a un proceso de gestación por sustitución, con vientre de alquiler, que, en ambos casos, ha tenido lugar en Estados Unidos. El deportista, de 28 años, explicó en su momento que este método contaba con una mayor protección legal, tanto para la gestante como para los papás, en el país norteamericano que en su Reino Unido natal. “Lo investigamos en el Reino Unido y en los Estados Unidos. En el Reino Unido es mucho más complicado porque las madres sustitutas no están tan bien protegidas legalmente, los futuros padres no están protegidos legalmente, simplemente no es seguro, hay muchos obstáculos que superar”, apuntaba.

Tom Daley y el cineasta Dustin Lance Blacken, durante su noviazgo en 2013 GTRES