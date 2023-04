Carlos y Margarita fueron la pareja de tango más famosa y reconocida de su época. Sin embargo, su luz se apagó y poco queda de aquellos años gloriosos. El primero vive en Madrid, disfrutando de la segunda oportunidad que le ha dado la vida mientras que ella vive, en Buenos Aires, inmersa en la pobreza y el olvido. Tras tres décadas sin verse iniciarán un viaje, junto a su inseparable amigo Pichuquito, a los Andes. Una travesía para buscar respuestas, pero sobre todo para enfrentarse a sus miedos y recuerdos. Esta es la trama de Empieza el baile. Una cinta que, según su protagonista, tiene un humor bastante ácido y muy argentino.

El nuevo largometraje de Marina Seresesky, que está protagonizada por Darío Grandinetti y Mercedes Morán, aterriza en los cines el próximo 5 de abril. Empieza el baile ha sido galardonada en la 26º festival de Málaga con dos Biznagas de Plata: premio del público (uno de los premios más codiciados) y mejor interpretación masculina de reparto para Jorge Marrale.

Una comedia "ácida"

En palabras del actor, la cinta “es una comedia de la situación. No es una película que tenga chistes todo el tiempo. Los personajes no dicen las cosas y se esperan a que el otro diga que gracioso. Son cosas que ocurren, que surgen y que trascienden el momento. Y sobre esos momentos se asoma el humor, la burla y el cinismo”. Tras esta aventura, el pasado de los protagonistas no se impone sobre lo que les queda de futuro. “Son tres personajes con cierta edad, pero vitales. Cada uno todavía tiene cuentas pendientes, secretos por contar y todo eso los mantiene vivos, enérgicos”. Una historia en la que se impone la alegría de vivir sobre la nostalgia.