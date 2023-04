Cuando Barbra Streisand decidió ponerse detrás de las cámaras en 1983 en Yentl, no sabía el papel fundamental que aquella decisión iba a tener en su vida, ni en la historia del cine. Ella, al igual que muchos otros compañeros de profesión, había sustentado su carrera en la industria como interprete, pero también sentía fascinación por la dirección. Por aquel entonces, solo una mujer, la directora italiana Lina Wertmuller, había sido nominada al Oscar a la mejor dirección. Y los referentes escaseaban. La idea comenzó a cobrar fuerza tras el rodaje de una de sus películas más aclamadas como actriz, Tal como éramos, en las que Streisand tuvo varias discusiones con el director, Sydney Pollack. Aquel incidente hizo que tomase distancia con el mundo del espectáculo, hasta que a principios de los 80 decidió tomar las riendas de todo el proceso de una película. “Empecé a dirigir porque no podía ser escuchada”, declaró en aquel entonces.

Con Yentl, Streisand se convirtió en la primera mujer en Hollywood en escribir, dirigir, producir y protagonizar una película. Desde el tema tratado por la película, una joven judía que se hace pasar por un hombre para poder estudiar el Talmud, hasta el proceso que vivió durante el rodaje y promoción de la película, le hizo tomar una conciencia sobre la discriminación de género que existía en la industria que la marcaría para siempre, convirtiéndola en una potente activista.

La lucha de dos mujeres cuestionadas: personaje y directora

En ambos casos, dentro y fuera de la pantalla, su valía y la de su personaje, son cuestionadas solo por el hecho de ser mujer. Streisand no solo tuvo que zafarse del arquetipo de actriz, también se enfrentó a quienes ponían en tela de juicio su profesionalidad y capacidad creativa. En una entrevista, ofrecida a The Hollywood Reporter en 2015, la actriz recordó como la prensa transformó un episodio que ocurrió días antes del estreno de la película cuando ella contó que le había mostrado la película a Steven Spierlberg. Al ver su ópera prima, el director le dijo a Barbra que no cambiase un solo plano, que aquella película era perfecta tal y como estaba. Sin embargo, hubo quien se tomó aquello como una prueba de que Spielberg había sido su mentor.

Los comentarios sobre que Streisand había consultado cada fotograma se extendieron sin pudor por la prensa, desde Spielberg hasta su jardinero. Algo que, desde luego, no ocurre cuando los directores masculinos suelen mostrarse rutinariamente sus trabajos en curso. "Parece que solo cuando una mujer muestra su película a un director masculino, se supone que necesita ser rescatada", señalaba Streisand en la charla. “Era como si hiciera falta el director masculino más famoso y poderoso [para hacer la película]. ¿Cómo podía haber hecho esto sola? Debe haber sido un truco. Estaba muy dolida y no dirigí durante ocho años después de Yentl”, confesó.