Pocas personas pueden decir que son EGOT, como se conoce en la industria a aquellas que han sido reconocidas en los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Barbra Streisand es una de ellas. La estadounidense brilló desde el principio de su carrera como cantante y actriz, de Broadway a Hollywood, aunque no fue hasta 1983 cuando vio la luz el producto de su talento detrás de las cámaras. Yentl fue la primera película que dirigió, una historia cautivadora cuya protagonista, creada por Isaac Bashevis Singer en su relato Yentl, The Yeshiva Boy, dio nombre a un síndrome que afecta a las mujeres a la hora de recibir atención médica. Los sesgos de género también existen en la salud.

¿Qué es el síndrome de Yentl?

En la película, Yentl Mendel, hija de un rabino que enseña el Talmud, finge ser un hombre tras la muerte de su padre para así poder estudiar en una escuela que no admite mujeres. El síndrome de Yentl, por otra parte, hace referencia al tratamiento de las mujeres que presentan síntomas distintos a los que suelen tener los hombres. Cuando estos síntomas o enfermedades no coinciden, las mujeres pueden llegar a recibir diagnósticos que no se corresponden con sus afecciones verdaderas.

Barbra Streisand en 'Yentl' Imagen de 'Yentl'

La doctora Bernadine Healy describió el síndrome en el campo de la cardiología en un artículo publicado en julio de 1991 en New England Journal of Medicine y lo bautizó como síndrome de Yentl en referencia al personaje del relato de Isaac Bashevis Singer. "Ser 'igual que un hombre' ha sido históricamente un precio que las mujeres han tenido que pagar por la igualdad. Ser diferente de los hombres ha significado ser de segunda clase y menos que igual durante la mayor parte del tiempo registrado y en la mayor parte del mundo", aseguraba la cardióloga en la revista.

En el caso del infarto de miocardio, por ejemplo, los hombres sienten dolor en el pecho y en el brazo izquierdo, mientras que a las mujeres se les suele manifestar con un dolor con náuseas desde el estómago hasta las mandíbulas. El sesgo de género no existe solo en cardiología: según el libro Perspectiva de género en medicina, publicado en 2019, las mujeres son peor diagnosticadas que los hombres en al menos 700 patologías. Algunos medios hablan de gender pain gap.