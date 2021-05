Mujeres invisibles para la medicina, también en la investigación de la COVID-19

La pandemia del COVID 19 ha provocado millones de muertos, pero también uno de los mayores esfuerzos de investigación y atención de los sistemas sanitarios que se recuerdan. Las mujeres han estado en la primera fila de la lucha contra el coronavirus. han sufrido sus consecuencias, pero también han visto que -como pasa desde hace siglos-, la ciencia ha vuelto a poner al varón en el centro.

Carme Valls Llobet, autora del libro "Mujeres invisibles para la Medicina" ha analizado esta pandemia desde su mirada experta. Lleva años constatando que la medicina, como muchas otras ciencias, es androcéntrica: "Si se considera que el hombre es el centro del universo, entonces da por supuesto que si se estudia al varón ya se está estudiando a la mujer". Salvo durante el embarazo y el parto, por razones obvias, la medicina ha creído que el patrón varón servía también para ellas. Lo que nos ha hecho invisibles para la Medicina.

Mujeres invisibles

Una invisibilidad histórica reforzada durante esta crisis sociosanitaria. María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, confirma lo que parece una obviedad: las enfermedades se manifiestan de forma diferente en hombres y mujeres. Y se ha demostrado con el COVID-19. Una enfermedad calificada en un principio por la OMS como una infección respiratoria para después ser recalificada como inflamatoria. En los varones se ha mostrado sobre todo en neumonías. mientras que en las mujeres ha cursado con pérdida de gusto y olfato, fatiga, vómitos e incluso problemas de piel.

“Como ni los síntomas ni los signos que ha presentado la enfermedad se han segregado por sexos, no se ha podido detectar pronto la enfermedad y por lo tanto tratarla. Como consecuencia, el llamado síndrome de COVID persistente afecta sobre todo a las mujeres”. Afirma María Teresa Ruiz Cantero. Un 79% de los afectados son mujeres con una media de edad de 43 años, según los datos de la Asociación Española de Medicina General y de Familia. Los datos sobre COVID-19 se disgregan por sexo para recoger el número de casos, los fallecimientos, las hospitalizaciones y los ingresos en UCI, pero no para los síntomas.

13.42 min Informe Semanal - Atrapados en la Covid - ver ahora

¿Por qué no se separan los datos sobre síntomas por sexo? Se podría pensar que es por economía, para facilitar los análisis, algo que rebate María Ángeles Rodríguez Arenas, directora del Diploma de Especialización en Salud Pública y Género del Instituto Carlos III: “No se puede entender esta ceguera, los científicos tendríamos que tener ese plus de curiosidad. Deberíamos haber aprendido del infarto”

Y nos recuerda que no fue hasta 1993 y tras el grito de la cardióloga americana Bernandine Healy cuando se empezaron a estudiar los diferentes síntomas que el infarto de miocardio tiene en hombres y mujeres. El dolor en el pecho y en el brazo izquierdo de ellos, que todo el mundo reconoce como señal de alarma de que se puede estar sufriendo un infarto, no tiene nada que ver en cómo se presenta en las mujeres. Ellas suelen notar un dolor con náuseas desde el estómago hasta las mandíbulas. Si no se conocen o se menosprecian los síntomas no se podrá dar un buen diagnóstico.