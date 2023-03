¿A qué tiene miedo Alba Reche? Descúbrelo en 'El año de las emociones'

El miedo es una de las emociones que sentimos los seres humanos ante situaciones que nos provocan inquietud, es "nuestro kit de supervivencia", algo que nos hace protegernos ante aquello que consideramos un peligro, ya sea real o ficticio. Y como persona que es, la cantautora Alba Reche también es susceptible de vivir esta sensación en su día a día. Precisamente de esto habla en este segundo episodio de El año de las emociones, presentado por Mara Jiménez -Croquetamente- y en compañía de la filósofa Nerea Blanco. Desde ir en coche con su hermana, a las películas de terror... ¡Te desvelamos algunos detalles!

¿Ver una película de miedo o tirarse de paracaídas? Pues parece ser que Alba Reche es más de sentarse en el sofá con palomitas, porque resulta que "hay algo en la adrenalina que causa el miedo que hace que me guste ver películas de este género". A esto añade: "sé que no me va a afectar, puedo diferenciar muy bien lo que estoy viendo de lo que me afecta a mi". Aunque distingue casi siempre la realidad con la ficción, cierto es que "no me tiraría nunca de un paracaídas". Ella es el claro ejemplo de que a cada persona el miedo le afecta de una forma u otra: "duermo con la luz encendida". Mara Jiménez con Alba Reche y Nerea Blanco en 'El año de las emociones' En esta línea, la compañera Nerea Blanco cuenta que "yo me tiraría antes de un paracaídas que ver una película de miedo", "la gente se ríe de mi porque chillo, lo paso fatal". Mara Jiménez afirma ser muy miedosa y " me afecta mucho la ficción, la hago muy mía y esos miedo los llevo a mi".

¿Plantarle cara al miedo? Como bien cuenta Croquetamente, el miedo es una emoción animal con un componente de supervivencia, "un mecanismo adaptativo al entorno", añade Alba Reche. La cantautora confiesa que a ella le da la risa, y que su mayor miedo es no saber cómo reaccionar ante el miedo, más que el propio miedo. "Lo que venga no me da tanto, sino el no haberme visto nunca en esa situación". Y de esos temores hay muchos, ya no solo existe el miedo a la muerte, que sería el más primitivo, sino a todo aquello que pueda atentar contra nosotros/as de alguna forma: "es el miedo intrínseco, a lo metafísico, o de no poder avanzar". 5 claves sobre el miedo que debes conocer Ante estas situaciones de terror, Nerea Blanco reacciona corriendo "porque la vida me ha demostrado que echar por patas cuando es necesario está muy bien, luego ya me paro y pienso".