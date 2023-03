5 claves sobre el miedo que debes conocer

Las emociones son uno de esos rasgos que nos hacen humanos y que nos acompañan a lo largo de toda la vida. Entre esos ingredientes que completan nuestro día a día está el miedo, y los hay de muchos tipos, como el temor a la existencia, a la muerte o a no saber continuar. Después de diseccionar la alegría en el primer episodio de El año de las emociones, Mara Jiménez -Croquetamente- se sienta junto a Alba Reche, cantautora, y Nerea Blanco, filófosa, para reflexionar sobre esta sensación que nos hace escondernos debajo de las sábanas.

Tipos de miedo

El miedo, componente de supervivencia de esencia animal que nos mantiene activos ante cualquier tipo de peligro. Se considera un mecanismo adaptativo al entorno cuyo objetivo es avisar para poder reaccionar con el cuerpo rápidamente, lo que se podría llamar coloquialmente, "un kit de supervivencia", como comenta Alba Reche. Y es que "si no viviésemos con miedo estaríamos un poco como en estado adolescente", afirma Nerea Blanco.

00.33 min 'El año de las emociones': ¿Cómo gestiona Croquetamente las emociones?

Ese miedo no solo es "a la muerte, sino también a todo aquello que atente contra nosotros y nosotras", reflexiona Mara Jiménez. Lo que lleva a pensar que existen distintos tipos de temores, como el miedo a lo que desconocemos, a lo metafísico, a no poder avanzar, a no sentir amor, a no encontrar sentido a la vida, a una película, a tirarse en paracaídas, a la profundida y oscuridad del mar (talasofobia), o a los botones (Koupounofobia). Son de lo más variados y "muchos se han ido repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad".