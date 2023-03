Hay uniones dispares que necesitan de un mediador con ojo experto: un director de cine que da el papel de su vida a un actor inesperado, un amigo que presenta a dos desconocidos afines o un editor que encarga un libro a un autor. Un libro que supone un reto. En 2020, al ilustrador salmantino Ricardo Cavolo le propusieron si quería dibujar el Romancero Gitano (1928) de García Lorca. Casi nada. Andalucía, la pasión escondida, el honor. Caballos, lunas, cuchillos. El resultado, publicado por la editorial Lunwerg, fue un libro tan bello como coherente. Y ahora Cavolo repite.

Poeta en Nueva York (1929) es una de las creaciones líricas más significativas del siglo XX. Refleja con símbolos y metáforas el viaje más oscuro del autor, que se enfrenta a sus propios demonios personales al tiempo que es testigo de grandes cambios sociales, fruto de la industrialización, la sociedad moderna y su pérdida de valores. El libro destila todo lo vivido anteriormente: la sensibilidad de un niño solitario, el descubrimiento de lo diferente, la vanguardia de la Residencia de Estudiantes, su amor por el teatro. Asesinado por sus ideas políticas, dejó un legado inmortal, de una potencia emocional que mantiene sus obras tan vivas como si se hubiesen escrito ayer: Poema del cante jondo, La zapatera prodigiosa, Bodas de sangre, Yerma, Doña Rosita la soltera, Mariana Pineda o La casa de Bernarda Alba, que se adaptará próximamente para televisión con una localización original: la acción transcurrirá en Miami.

«¡Ay, Harlem! / ¡No hay angustia comparable a tus rojos oprimidos / a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro / a tu violencia granate sordomuda en la penumbra / a tu gran rey prisionero con un traje de conserje!». Lorca vivió en Nueva York del verano de 1929 a la primavera de 1930. Asistió a la Universidad de Columbia. Quedó impresionado por las dimensiones, ritmo frenético y carácter de la ciudad; le repugnaban las expresiones salvajes del capitalismo, y el maltrato a los afroamericanos. El libro fue su denuncia, su manifiesto, su lloro por la pérdida de la dimensión humana. A continuación viajaría a Cuba, y más tarde a Buenos Aires.

Ricardo Cavolo (Salamanca, 1982) es uno de los dibujantes españoles más internacionales. Ha expuesto en galerías de Madrid, Londres, Nueva York, Montreal, Oporto y Milán, además de crear numerosas campañas publicitarias para clientes como Gucci, Apple o Nike. Sus libros más recientes son Cocina Indie, Amarillo, Jamfry, 100 películas sin las que no podría vivir, 100 artistas sin los que no podría vivir, Periferias… Nunca ha parado de dibujar y siempre alterna varios proyectos a la vez, quizá por la llamada de la que hablaba Lorca: «La creación poética es un misterio indescifrable, como el misterio del nacimiento del hombre. Se oyen voces, no se sabe de dónde, y es inútil preocuparse de dónde vienen.»