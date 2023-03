El juliol del 2021 la cançó 'Patria y vida', creada per Beatriz Luengo i Yotuel Romero, es va convertir en un símbol de protesta en contra del govern cubà. Ara, el documental 'Patria y Vida': The power of music' explica el recorregut d’aquesta cançó que va arribar a fer trontollar tot un Règim.

La seva directora, Beatriz Luengo, ha reconegut a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, que no va poder evitar emocionar-se en veure la reacció del públic al Festival de Màlaga: "Encara estic tractant d'assimilar una ovació de cinc minuts de la gent. Van començar a cantar la cançó, a cridar 'Patria y vida' i a sortir banderes de Cuba. Va ser molt emocionant".

Un documental autobiogràfic La cançó, composta per Yotuel i Beatriz Luengo el 2021, va ser una gran revolució pel poble cubà. Tot i això, les primeres sensacions van ser molt negatives. "Amb aquesta cançó vam ser víctimes d'una guerra cibernètica impressionant. Grups armats ens van tombar el videoclip de totes les plataformes. Tractaven de silenciar-nos d'una manera tan forta que no m'ho podia creure", ha reconegut l'artista a Tània Sarrias. “Grups armats ens van tombar el videoclip de totes les plataformes“ En veure la reacció de les autoritats, la gent del poble cubà va decidir posicionar-se i els va fer costant, generant així una revolució cibernètica. "De sobte, es va generar una guerra a favor nostre. La gent va començar a crear vídeos sota el hashtag #PatriayVida: més de 300 milions a TikTok i més de 150 a Instagram i Facebook", ha comentat la directora. Aquesta revolució va anar molt més enllà i la gent va començar a sortir als carrers fins que, l'11 de juliol, tot va canviar: "Per primer cop en 63 anys de dictadura, el poble cubà va sortir al carrer sota el crit de 'Patria y vida'". “El poble cubà va sortir al carrer sota el crit de 'Patria y vida'“ La cançó on també participen altres músics cubans com 'Gente de Zona', December Bueno, Maykel Osorbo o El Funky va ser l'excusa per cridar quelcom feia anys que la gent necessitava: "La gent ha sortit al carrer perquè no podia més. És molt dur veure el que ha viscut l'illa. 'Patria y vida' va ser el crit que esperaven i la sensació de tenir una paraula pacífica i amable per poder ser escoltats i lluitar per una democràcia".